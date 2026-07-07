Khám sức khỏe toàn dân ngoài giờ hành chính tại phường Thủ Dầu Một

Ngày 7-7, UBND phường Thủ Dầu Một, TPHCM phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương, tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân thường trú và tạm trú trên địa bàn phường.

Đây là hoạt động trọng tâm thuộc đợt cao điểm 60 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân năm 2026 của địa phương. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, phường huy động cả hệ thống chính trị cùng các cơ sở y tế công lập, tư nhân vào cuộc với phương châm "Làm hết việc, không hết giờ".

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một cùng đội ngũ thầy thuốc tại lễ phát động chương trình



Theo đó, lịch khám được tổ chức linh hoạt ngoài giờ hành chính, bao gồm cả buổi tối và các ngày nghỉ cuối tuần. Tại các điểm khám, người dân được đo huyết áp, thị lực; khám nội - ngoại khoa, da liễu, răng hàm mặt, tai mũi họng, sức khỏe sinh sản; xét nghiệm máu, nước tiểu... Sau khi có kết quả, đội ngũ y bác sĩ sẽ tư vấn chế độ dinh dưỡng, luyện tập và hướng dẫn điều trị kịp thời cho các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh.

Theo lãnh đạo địa phương, chương trình hướng tới mục tiêu 100% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Đây là bước đi cụ thể của địa phương nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở, xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử và hướng tới cộng đồng khỏe mạnh.

>> Một số hình ảnh tại buổi khám sức khỏe miễn phí cho người dân:

Hàng trăm người dân đã được khám bệnh

DUY TRẦN