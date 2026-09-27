Trường học nâng chất khi phụ huynh đồng hành, chia khó

Khi được phụ huynh đồng hành, chia khó, chất lượng giáo dục nhiều nhà trường đã không ngừng nâng cao, môi trường giáo dục “thay da đổi thịt” từng ngày.

Nâng chất giáo dục khi phụ huynh đồng hành

Nằm ở vùng ven thành phố và từng được xem là “nguyện vọng lót” của nhiều học sinh trong kỳ tuyển sinh 10, vài năm nay Trường THPT Bình Tân, phường Bình Tân lại cho thấy những chuyển mình đầy tích cực. Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của trường mỗi năm mỗi tăng, chất lượng đào tạo và môi trường giáo dục không ngừng chuyển biến. Đặc biệt, liên tiếp nhiều năm liền trường đều có học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, giáo viên được các giải cao trong các hội thi của Bộ GD-ĐT.

Để có thành quả trên, theo cô Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân, ngoài nỗ lực tự thân từ phía nhà trường, đội ngũ thì vai trò của phụ huynh rất lớn, đã không chỉ đồng hành, hỗ trợ mà còn tạo động lực cho đội ngũ thêm mạnh dạn đổi mới, sáng tạo. Năm học này, toàn trường đưa vào vận hành 3 phòng STEM, 3 phòng MOS.

“Nhiều năm nay, tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh học sinh với những nội dung trong chương trình nhà trường về STEM, Tin học quốc tế, tiếng Anh với người nước ngoài, kỹ năng sống luôn lên đến 100%. Tỷ lệ mơ ước này đã tạo thuận lợi rất lớn cho trường trong tổ chức, thiết kế chương trình, hoạt động giáo dục, hướng tới mục tiêu trong kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó, trong các hoạt động giáo dục của trường, phụ huynh đều sẵn sàng “xắn tay áo” cùng chung tay, hỗ trợ về cả tinh thần lẫn nguồn lực, vì thế đã giúp nhà trường từng bước kiến tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh”, cô Huệ phấn khởi.

Là một trong những giáo viên xuất sắc của TPHCM đoạt giải quốc gia giải thưởng tiên phong ứng dụng AI do Bộ GD-ĐT tổ chức lần đầu năm 2025, thầy Nguyễn Hoàng Hải Đăng, giáo viên Tin học, Trường THPT Bình Tân đánh giá, sự hỗ trợ, đồng hành của phụ huynh đã là “điểm tựa” vững chắc để giáo viên đổi mới. Chỉ khi phụ huynh đồng hành, những mục tiêu của đổi mới mới có thể “cán đích”.

“Hiện nay trong bối cảnh chuyển đổi số và AI, Tin học trở thành bộ môn mở cánh cửa để học sinh hội nhập, kết nối thế giới, làm chủ công nghệ. Do đó, buộc giáo viên phải thay đổi phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá, không ngừng làm mới môn học, đa dạng thêm các hoạt động trải nghiệm học tập thực tế cho học sinh. Thế nhưng, để những đổi mới này thực hiện được đòi hỏi học sinh phải có phương tiện, thiết bị, thay đổi tư duy về bộ môn. Chính vì thế, nếu phụ huynh không nhìn nhận đúng được vai trò và tính cần thiết của bộ môn thì rất khó để những nỗ lực của giáo viên được tròn trịa”, thầy Đăng dẫn chứng.

Tương tự, trên 99% là tỷ lệ phụ huynh học sinh đồng thuận với các nội dung chương trình nhà trường tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định. Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, chính sự đồng thuận của phụ huynh là trợ lực lớn để nhà trường tiên phong triển khai những yêu cầu mới của giáo dục, về STEM, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2, về AI và chuyển đổi số.

“Thách thức lớn của đổi mới giáo dục đôi khi không nằm ở phía giáo viên, mà phụ thuộc nhiều vào nhận thức của phụ huynh. Với những nội dung, yêu cầu mới được đưa vào nhà trường, nếu phụ huynh không thấu hiểu, chia sẻ, đồng thuận thì dù giáo viên, nhà trường có nỗ lực đến mấy, mục tiêu của đổi mới giáo dục cũng khó đạt được” cô Hương nhận định.

Học sinh Trường THPT Bình Tân có phòng học STEM đạt chuẩn



Để phụ huynh đồng thuận, cô Hương cho biết, tất cả những nội dung mới khi đưa vào triển khai đều được nhà trường đánh giá trên nhu cầu thực chất của phu huynh học sinh, công khai, minh bạch về chất lượng. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục trải nghiệm để học sinh được thụ hưởng. “Xuyên suốt mỗi năm học, nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục mở, tạo điều kiện để phụ huynh tham gia, giám sát, đánh giá và góp ý về chất lượng của chương trình nhà trường, hoạt động giáo dục, từ đó giúp nhà trường không ngừng nâng cao được chất lượng giáo dục”, cô Hương nói.

“Thay da đổi thịt” từng ngày

Cứ vào đầu năm học mới, phụ huynh Trường THCS Chu Văn An, phường Bình Thới lại cùng giáo viên chỉnh trang diện mạo trường: sơn lại bức tường cũ, trồng thêm chậu cây xanh, làm lại cánh cửa nhà vệ sinh... Đáng nói, truyền thống này đã được duy trì trong suốt nhiều năm qua tại trường.

Phụ huynh Trường THCS Chu Văn An cùng giáo viên chỉnh trang trường học trước thềm năm học mới

Cô Nguyễn Thị Tuyết Nga, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi: Bằng sự giúp sức của phụ huynh, cơ sở vật chất nhà trường đã ngày càng hiện đại, chất lượng giáo dục từng bước nâng cao. Điều quan trọng nhất, các em học sinh có môi trường giáo dục “không thua gì các trường tiên tiến, hội nhập”.

“Hiện nay, 100% lớp học của trường được trang bị ti vi tương tác, máy lạnh; Toàn trường có các lớp học vận hành theo mô hình lớp học thông minh; Các phòng học STEM cũng được hình thành, tạo điều kiện lớn để học sinh học tập, trải nghiệm, trang bị kỹ năng. Đặc biệt, trường còn có khu vực phòng ăn, phòng ngủ bán trú… Môi trường giáo dục lý tưởng này là thành quả của nhiều thế hệ phụ huynh học sinh đã đồng hành, thấu hiểu và chia khó cùng với nhà trường, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện học sinh”, cô Nga chia sẻ.

Trường Tiểu học Phú Thọ, phường Phú Thọ vừa ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, giúp mở ra thêm không gian mới cho các hoạt động đổi mới giáo dục của nhà trường trong năm học 2026-2027. Cô Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ cho biết, không gian ra đời với sự giúp sức lớn của phụ huynh, khi không chỉ đồng hành về chủ trương mà còn thống nhất về mục tiêu giáo dục.

“Tại không gian văn hóa này, chúng tôi có nhiều đầu sách về Bác do chính phụ huynh học sinh đóng góp, phụ huynh còn hiến kế cùng nhà trường trong xây dựng mô hình… Đây là nguồn lực lớn để nhà trường thiết kế các hoạt động giáo dục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, thông qua việc đưa vào bài học, xây dựng chuyên đề, sân chơi cho học sinh…”, cô Hương bày tỏ.

Yến Hoa