Rèn bản lĩnh chính trị gắn với năng lực số cho cán bộ cơ sở

Sáng 15-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị tại các phường, xã, đặc khu” trên địa bàn TPHCM.

Các đồng chí chủ trì hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị tại các phường, xã, đặc khu” trên địa bàn TPHCM.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Văn Minh chia sẻ, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một trong những nội dung quan trọng và là công việc thường xuyên của Đảng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc giáo dục lý luận chính trị đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới toàn diện theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo đồng chí Lê Văn Minh, công tác giáo dục lý luận chính trị có mối quan hệ gắn bó mật thiết với công tác nghiên cứu lý luận; bồi dưỡng ý chí, tình cảm, lối sống tốt đẹp cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Văn Minh phát biểu tại hội thảo

“Giáo dục lý luận chính trị còn cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở lý luận vững chắc, tin cậy, trở thành vũ khí sắc bén đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, đồng chí Lê Văn Minh khẳng định.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá toàn diện công tác bồi dưỡng lý luận chính trị tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là điều cần thiết.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhất là áp lực giữa công vụ và thời gian học tập; bất cập về mô hình tổ chức và thiết chế trung tâm chính trị; đội ngũ giảng viên có phần chưa đáp ứng yêu cầu; chương trình học còn nặng lý thuyết. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu phân loại chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm và đặc thù địa bàn; đề xuất giải pháp gắn đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị với xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có tư duy số, năng lực số và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Ngoài ra, các đại biểu cũng giới thiệu mô hình hay, định hướng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời gian tới, trong đó có yêu cầu đưa kết quả học tập lý luận chính trị thành tiêu chí định lượng bắt buộc trong công tác cán bộ, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và xây dựng “Hệ sinh thái bồi dưỡng lý luận chính trị số".

Các đại biểu đã đánh giá những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là áp lực giữa công vụ và thời gian học tập

Hội thảo là hoạt động thiết thực góp phần tạo cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn Thành phố. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Thành phố đã tổ chức 13.650 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ với hơn 938.000 lượt người tham gia; trong đó các trung tâm chính trị phường, xã, đặc khu tổ chức 543 lớp với hơn 110.650 lượt người.

THÁI PHƯƠNG