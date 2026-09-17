Đồng Nai: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 17-9 trên tuyến quốc lộ 51, cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra phương tiện vận tải hành khách, xe tải, xe đầu kéo và mô tô, xe gắn máy.
Các phương tiện được kiểm tra về điều kiện bảo đảm an toàn và việc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.
Đợt tăng cường kiểm tra này triển khai trên các tuyến quốc lộ 1, 20, 13, 14 và 51, tập trung những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, địa bàn và thời điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Các hành vi được tập trung kiểm tra, xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn, ma túy; đi sai phần đường, làn đường; vượt sai quy định; không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều; chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định.
Đối với phương tiện kinh doanh vận tải, cảnh sát giao thông kiểm tra việc chấp hành quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và các điều kiện an toàn trong quá trình vận chuyển.
Ngoài kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát và thiết bị giám sát hành trình để phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm.
Theo Công an TP Đồng Nai, trong 8 tháng năm 2026, toàn địa bàn xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông, làm 432 người chết và 306 người bị thương.
Trong đó, trên quốc lộ 1 xảy ra 71 vụ, làm 53 người chết, 42 người bị thương; quốc lộ 20 xảy ra 42 vụ, làm 26 người chết và 19 người bị thương.