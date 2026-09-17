Đồng Nai: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp Công an TP Đồng Nai tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ 1, 20, 13, 14 và 51 nhằm phát hiện, xử lý vi phạm về an toàn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai tăng cường xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 17-9 trên tuyến quốc lộ 51, cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra phương tiện vận tải hành khách, xe tải, xe đầu kéo và mô tô, xe gắn máy.

Các phương tiện được kiểm tra về điều kiện bảo đảm an toàn và việc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông Đồng Nai tăng cường xử lý vi phạm về an toàn giao thông trên quốc lộ 51. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đợt tăng cường kiểm tra này triển khai trên các tuyến quốc lộ 1, 20, 13, 14 và 51, tập trung những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, địa bàn và thời điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh: CSGT TPĐN

Các hành vi được tập trung kiểm tra, xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn, ma túy; đi sai phần đường, làn đường; vượt sai quy định; không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều; chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định.

Đối với phương tiện kinh doanh vận tải, cảnh sát giao thông kiểm tra việc chấp hành quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và các điều kiện an toàn trong quá trình vận chuyển.

Ngoài kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát và thiết bị giám sát hành trình để phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: CSGT TPĐN

Theo Công an TP Đồng Nai, trong 8 tháng năm 2026, toàn địa bàn xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông, làm 432 người chết và 306 người bị thương. Trong đó, trên quốc lộ 1 xảy ra 71 vụ, làm 53 người chết, 42 người bị thương; quốc lộ 20 xảy ra 42 vụ, làm 26 người chết và 19 người bị thương.

PHÚ NGÂN