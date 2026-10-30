Đồng Tháp chủ động ứng phó hạn hán

(SGGP) UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp trong mùa khô 2026-2027, địa phương đã xây dựng phương án ứng phó theo kịch bản tương đương mùa khô 2019-2020, tập trung bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt.

Theo dự báo, trong tháng 2-2027, ranh mặn 1g/l trên sông Tiền có thể xâm nhập sâu khoảng 75km, ảnh hưởng gần 482.000 người dân và hơn 161.000ha đất sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía Đông tỉnh.

Để chủ động ứng phó, tỉnh dự kiến triển khai các giải pháp trước ngày 15-12-2026, trong đó kiểm soát lịch thời vụ, thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân trong tháng 2-2027; nạo vét kênh, mương, gia cố đê bao và tích trữ nước phục vụ sản xuất. Các địa phương được yêu cầu tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, rà soát nhu cầu và khả năng cung cấp nước tại từng khu vực. Đối với nước sinh hoạt, tỉnh chuẩn bị phương án nạo vét ao chứa nước thô, vận hành giếng khoan dự phòng, bố trí bồn chứa và vòi nước công cộng miễn phí. Trường hợp hạn, mặn diễn biến bất lợi, địa phương sẽ xem xét đắp đập ngăn mặn trên sông Ba Rài, sông Phú An và khu vực cù lao Hiệp Đức.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động triển khai giải pháp từ sớm, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô.

PHÚ XUÂN