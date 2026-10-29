TP Đồng Nai: Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2030

(SGGP) UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 343/KH-UBND về phát động phong trào thi đua “TP Đồng Nai chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, TP Đồng Nai phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó ít nhất 10% xã đạt chuẩn NTM hiện đại, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn dưới 2%.

Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn đạt 90% đối với nông thôn. Phấn đấu 100% xã có hệ thống camera giám sát an ninh; 100% sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử.

Phong trào hướng đến huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; đồng thời khuyến khích các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong xây dựng NTM hiện đại, giảm nghèo đa chiều...

NÔNG NGÂN