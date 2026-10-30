Kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản chủ lực

(SGGP) UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực trong những tháng cuối năm. 4 nhóm được ưu tiên gồm cây ăn trái, lúa gạo, nông sản ngắn ngày và hoa tết.

Dịp Tết 2027, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu kết nối, hỗ trợ tiêu thụ hơn 1,5 triệu giỏ hoa (ẢNH: HUỲNH DU)

Cụ thể, nhóm cây ăn trái có diện tích cần hỗ trợ tiêu thụ 12.815ha, sản lượng hơn 161.000 tấn. Trong đó, thanh long 43.868 tấn, sầu riêng 29.691 tấn, mít 21.668 tấn, xoài 7.570 tấn. Đối với lúa gạo, tỉnh kết nối hỗ trợ tiêu thụ gần 155.000 tấn trên diện tích 22.400ha. Nhóm nông sản ngắn ngày gồm bắp, sả, ớt, sen, khoai môn và các loại rau có diện tích 1.190ha, sản lượng 20.536 tấn. Riêng dịp tết năm nay (tháng 1, 2 năm 2027), tỉnh Đồng Tháp kết nối hỗ trợ tiêu thụ hơn 1,5 triệu giỏ hoa tết, tập trung tại phường Sa Đéc và xã Mỹ Phong.

Theo kế hoạch, để hỗ trợ nông dân, tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông qua hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, doanh nghiệp thu mua, chế biến và sàn thương mại điện tử. Đồng thời, địa phương tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối với các tỉnh, thành phố và mở rộng thị trường tiêu thụ trong, ngoài nước.

VINH QUANG