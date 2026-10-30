Thuê đất tại khu công nghệ cao không phải hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng

(SGGP) HĐND TP Cần Thơ vừa thông qua Nghị quyết cho phép người sử dụng đất trong khu công nghệ cao (Khu CNC) không phải hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được Nhà nước bố trí từ ngân sách.

Theo đó, Nghị quyết quy định việc cho phép người sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong Khu CNC không phải hoàn trả ngân sách nhà nước (không bao gồm trường hợp ứng vốn từ Quỹ phát triển đất) trên địa bàn TP Cần Thơ theo quy định tại khoản 8, Điều 31 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP (ngày 30-7-2024) về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 22-10-2026.

Các trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trong Khu CNC không phải hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, gồm: thuê đất trả tiền hằng năm và thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng có nguyện vọng không hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất; sử dụng đất và đất có mặt nước để xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu cây xanh, công viên công cộng theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Ban quản lý Khu CNC và các đơn vị trực thuộc sử dụng đất để xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình phục vụ quản lý và khai thác hạ tầng Khu CNC.

Việc thông qua Nghị quyết trên là một chính sách quan trọng về pháp luật đất đai, đầu tư, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, thu hút vốn vào Khu CNC trên địa bàn TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 22-9-2026, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập Khu CNC Cần Thơ tại phường Ô Môn, với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô 200ha (dự phòng mở rộng 100ha), được kỳ vọng sẽ giúp TP Cần Thơ khẳng định vai trò trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

QUANG TUẤN