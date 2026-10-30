TP Cần Thơ ứng phó hạn hán, bảo đảm an ninh nguồn nước

Trước dự báo tác động của El Nino, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND (Chỉ thị 20, ngày 21-10-2026) về tăng cường quản lý tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước và ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn.

Một hồ chứa nước mặt để xử lý phục vụ nước sinh hoạt tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ (ẢNH: TUẤN QUANG)

Nhìn nhận tồn tại

Tại Chỉ thị 20, UBND TP Cần Thơ thẳng thắn nhìn nhận, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế triển khai cho thấy công tác quản lý tài nguyên nước vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp đôi lúc chưa kịp thời, thiếu đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về tài nguyên nước ở một số địa phương còn chưa kịp thời; tình trạng khai thác tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất không đăng ký, cấp phép, giếng không còn sử dụng nhưng chưa được trám lấp đúng quy định vẫn xảy ra.

Bên cạnh đó, việc lập, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên nước chưa đáp ứng yêu cầu của Luật Tài nguyên nước năm 2023; công tác thông tin, tuyên truyền chưa phát huy hiệu quả toàn diện; hạ tầng cấp nước tại nhiều khu vực chưa được đầu tư kịp thời, đặc biệt là các khu vực ven biển.

Trong năm 2025, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn. Trong đó, có giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong việc thực thi các quy định về tài nguyên nước, đặc biệt là quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất. Tuy nhiên, thời gian qua việc triển khai các yêu cầu tại Chỉ thị 09 chưa mang lại nhiều hiệu quả rõ nét; nhiều địa phương còn thiếu quan tâm chỉ đạo thực hiện; các tồn tại, hạn chế nêu trên chưa được khắc phục triệt để.

Siết chặt quản lý tài nguyên nước

Trong bối cảnh nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do tác động của El Nino, TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Bên cạnh các giải pháp chủ động dự báo, điều hòa và bảo vệ nguồn nước, Chỉ thị 20 của UBND TP Cần Thơ chỉ đạo nhiều nội dung yêu cầu siết chặt quản lý tài nguyên nước. Theo đó, yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Tài nguyên nước và các quy định có liên quan về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn; thực hiện đúng quy định về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ nguồn nước; không khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất khi chưa được cấp phép hoặc xác nhận đăng ký theo quy định.

TP Cần Thơ yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác tài nguyên nước, khoan thăm dò nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất khi chưa được cấp phép theo quy định. Thực hiện công khai danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp và các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Định kỳ hoặc đột xuất trao đổi thông tin với Công an thành phố nhằm kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Công an TP Cần Thơ có nhiệm vụ tăng cường bảo vệ an ninh đối với hạ tầng cấp nước và kiểm soát quá trình đầu tư, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt quan trọng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng, công an các xã, phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước theo định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ và các mục đích khác theo quy định, trong đó chú trọng các cơ sở chăn nuôi có diện tích vùng nuôi và lưu lượng khai thác lớn. Qua kết quả thanh tra, tùy mức độ sai phạm (nếu có), kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

TUẤN QUANG