Đồng Tháp tạo đột phá hạ tầng, phát triển kinh tế biên mậu

Hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng giúp kinh tế biên mậu của tỉnh Đồng Tháp khởi sắc. Để kinh tế biên giới tiếp tục là động lực phát triển trong thời gian tới, Đồng Tháp xác định đầu tư đồng bộ các công trình giao thông kết nối, phát triển logistics, thu hút nguồn vốn chất lượng cao.

Cầu Hồng Ngự trên quốc lộ 30 đưa vào khai thác đầu năm 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp (ẢNH: VINH QUANG)

Kinh tế biên giới khởi sắc

Vài năm trở lại đây, tại xã biên giới Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, những tuyến đường nhựa, đường bê tông đã thay thế nhiều đoạn đường đất nhỏ hẹp. Hệ thống giao thông được cải thiện không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi mà còn tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa, kết nối vùng sản xuất với các khu vực giao thương.

Ông Trần Văn Tài, ở ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, cảm nhận rõ sự thay đổi của địa phương. “Chỉ vài năm trước, đường sá chủ yếu là đường đất, lại thiếu cầu dân sinh nên việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Nay nhiều tuyến đường được mở rộng, trải nhựa, các cây cầu được xây nên xe chở nguyên vật liệu có thể vào tận vườn, ao phục vụ sản xuất. Đến mùa thu hoạch, phương tiện thu mua cũng di chuyển thuận lợi hơn nhiều, giúp bà con giảm chi phí”, ông Tài nói.

Theo UBND xã Thường Phước, nhờ các chuyển biến về hạ tầng, cộng với việc địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương có nhiều chuyển biến rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; nông nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển mạnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, cùng với việc đầu tư hạ tầng nông thôn, nhiều công trình giao thông trọng điểm được đầu tư như: quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tuyến đường tỉnh 841, cầu Sở Thượng và cầu Tân Thành B đã góp phần tăng cường kết nối khu vực biên giới với các địa phương lân cận. Các tuyến đường mới góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, rút ngắn thời gian đi lại và vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện kết nối các vùng sản xuất với trung tâm kinh tế, cửa khẩu và thị trường tiêu thụ. Qua đó, mở rộng cơ hội giao thương, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biên giới của tỉnh.

Hiện nay, Đồng Tháp có hơn 50km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Prey Veng (Campuchia), với 2 cửa khẩu quốc tế và 5 cửa khẩu phụ được chú trọng đầu tư hạ tầng. Đáng chú ý, việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Thường Phước - Kaoh Roka năm 2025 mở thêm cơ hội hợp tác, giao thương giữa Việt Nam và Campuchia.

Hiệu quả phát triển được thể hiện qua kết quả xuất nhập khẩu. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 7,56 tỷ USD, tăng 8%, đứng thứ 11 cả nước và dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kim ngạch nhập khẩu đạt 3,98 tỷ USD, tăng 8,4%. Qua đó, tỉnh ghi nhận xuất siêu 3,58 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những địa phương có đóng góp nổi bật vào hoạt động ngoại thương của khu vực phía Nam cũng như cả nước.

Thu nhập bình quân tại các xã, phường biên giới năm 2025 đạt từ 64,5 đến 76,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tại 8 xã biên giới trước sắp xếp đơn vị hành chính giảm từ khoảng 17% năm 2016 xuống còn 1,42% vào cuối năm 2025.

Tạo động lực mới từ hạ tầng và logistics

Dù ghi nhận nhiều điểm sáng nhưng thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu của tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa phát huy hết vai trò động lực; thu hút dự án đầu tư còn hạn chế, khả năng tạo việc làm tại chỗ chưa cao. Một số chương trình, nguồn lực đầu tư còn phân tán; chưa kêu gọi được nhà đầu tư chiến lược và chưa có dự án đủ lớn để tạo nên bước chuyển nhảy vọt.

Do đó, để phát triển nhanh và bền vững, tỉnh xác định ưu tiên nguồn lực cho giao thông kết nối cửa khẩu, hệ thống logistics và các đô thị trọng điểm, qua đó tăng liên kết nội tỉnh, liên vùng và liên quốc gia. Cụ thể, các dự án chuẩn bị đầu tư thời gian tới có cầu Tân Châu - Hồng Ngự, quốc lộ N1 qua địa bàn tỉnh, dự án quốc lộ 30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà và tuyến đường cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh. Tỉnh cũng xác định đầu tư hạ tầng gắn với quy hoạch các khu vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đến đầu tư và mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu.

Vừa qua, tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường nhấn mạnh, khu vực biên giới phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đời sống người dân phải tốt hơn; quốc phòng, an ninh phải vững chắc hơn.

Đồng Tháp sẽ ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics, tăng cường kết nối nội tỉnh, liên vùng và quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch biên giới theo hướng văn minh, hiện đại; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch.

QUANG VINH