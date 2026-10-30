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Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần II

SGGP

(SGGP) Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ II - 2026 có chủ đề “Cần Thơ - Khúc giao hòa sông nước”, sẽ diễn ra từ ngày 30-12-2026 đến 4-1-2027. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc lễ hội sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 30-12-2026, tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế.

Hình ảnh đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần I - 2025 (ẢNH: TINH ANH)
Hình ảnh đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần I - 2025 (ẢNH: TINH ANH)

Trong 6 ngày lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức để phục vụ du khách, như: trưng bày nông cụ, ngư cụ tái hiện đời sống lao động, sinh hoạt đặc trưng của cư dân vùng sông nước; tổ chức hoạt động mua - bán bánh dân gian, trái cây, đặc sản vùng miền, ẩm thực trên ghe, thuyền; trình diễn và thi đấu thể thao dưới nước (đua thuyền buồm, thuyền ván SUP, thuyền mô hình, ghe ngo mini, vỏ lãi composite); trải nghiệm thể thao và giải trí trên sông… các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường sông nước như: Ngày hội cộng đồng “Sống cùng dòng sông”; Ngày hội duyên dáng áo bà ba tại chợ nổi Cái Răng; chương trình giáo dục - trải nghiệm “Bảo vệ dòng sông xanh”.

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần II còn diễn ra các hoạt động thương mại, du lịch như: Hội chợ thương mại TP Cần Thơ năm 2026; chương trình Kết nối doanh nghiệp du lịch; hội thảo định hướng phát triển du lịch nông nghiệp; không gian giới thiệu, quảng bá du lịch của các địa phương…

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Cần Thơ Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần II

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