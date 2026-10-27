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Daiichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh 2 giải tại Lễ công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 2026

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) tiếp tục được vinh danh trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026” (PROFIT500 2026) và “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026” tại Lễ công bố do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức.

Daiichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh 2 giải tại Lễ công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 2026

Theo kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, Daiichi Life Việt Nam xếp thứ 91 trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026” và đứng thứ 24 trong “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026”.

Đây là năm thứ 6 Daiichi Life Việt Nam góp mặt trong Bảng xếp hạng PROFIT500, khẳng định năng lực duy trì tăng trưởng ổn định, hiệu quả vận hành bền vững cùng khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động và thách thức của thị trường bảo hiểm. Việc tiếp tục được vinh danh trong “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026” cho thấy năng lực tạo giá trị dài hạn, nền tảng quản trị minh bạch và uy tín ngày càng được củng cố của thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đến từ Nhật Bản.

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Từ khóa

Daiichi Life Việt Nam PROFIT500 Vietnam Report Bảo hiểm nhân thọ Top Lợi nhuận Thích ứng Vinh danh Bảo hiểm Độc lập

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