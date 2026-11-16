“Muôn sắc Việt Nam”: Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt

Ngày 16-11, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” cho biết, chương trình diễn ra tối 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ.

Vũ điệu cộng đồng “Muôn sắc một nhịp” do biên đạo múa Quang Đăng thực hiện

Sự kiện do TP Hà Nội chủ trì, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp thực hiện.

Được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ huyền tích nguồn cội, qua các không gian di sản đến sáng tạo đương đại, chương trình gồm 3 chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”.

Ê-kíp thực hiện chương trình. Ảnh: NAM NGUYỄN

Sức hút của đêm diễn đến từ sự kết hợp giữa dàn nghệ sĩ gạo cội và các ca sĩ trẻ nổi tiếng như: Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh, Cao Minh, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi...

Các tiết mục kết nối đa dạng dòng nhạc, từ dân ca, truyền thống, thính phòng đến ca khúc cách mạng và đương đại. Điểm nhấn là liên khúc Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui (NSND Quang Thọ, Thu Hiền, NSƯT Cao Minh hòa giọng cùng Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc) và tiết mục Made in Việt Nam với sự kết hợp giữa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi.

Ca sĩ Tùng Dương tiết lộ đã hoãn nhiều hoạt động để tham gia "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: NAM NGUYỄN

Mang hơi thở điện ảnh lên sân khấu, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí giúp các nghệ sĩ, ca sĩ và diễn viên hóa thân trọn vẹn vào không gian biểu đạt thay vì chỉ trình diễn độc lập.

Tâm điểm của chương 2 là tiết mục Bức tranh di sản, quy tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Chương trình mời chính các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản cùng biểu diễn, tạo nên cuộc gặp gỡ ý nghĩa giữa truyền thống và hiện đại.

Đạo diễn Trần Ly Ly nhấn mạnh, việc tiếp nối văn hóa bằng ngôn ngữ đương đại sẽ giúp di sản trở nên gần gũi hơn với giới trẻ, tiêu biểu qua màn đồng diễn Rạng rỡ Việt Nam với vũ đạo đơn giản để khán giả dễ dàng hòa nhịp.

Sân khấu đặc biệt của "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: NAM NGUYỄN

Không gian biểu diễn gây ấn tượng với sân khấu rộng 3.000m² lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, tích hợp màn hình LED, 16 bàn nâng cùng hệ thống cơ khí chuyển động. 5 khu vực khán giả mang tên Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ, Hội nhập được bố trí bao quanh sân khấu, tạo hình bông hoa đại đoàn kết.

Ở góc độ sản xuất, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm khẳng định, sự kiện thể hiện vai trò chủ động của báo chí Thủ đô trong sáng tạo, tổ chức sản xuất các sản phẩm văn hóa giá trị, đưa bản sắc Việt lan tỏa tới công chúng trong nước và kiều bào.

Vé tham dự được phát miễn phí qua kênh đăng ký trực tuyến chính thức. Ban tổ chức khuyến cáo người dân không mua bán vé để tránh bị lừa đảo. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, tiếp sóng trên các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và trình chiếu qua màn hình LED tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn Thủ đô. Màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật sẽ là điểm nhấn đặc sắc trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam”. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đêm diễn dự kiến sử dụng hơn 2.600 quả pháo hoa tầm cao, 600 quả tầm thấp, gần 700 giàn phun và 1.000 ống hỏa thuật, kéo dài trong 17 phút. Pháo hoa cũng được trình diễn trong đêm tổng duyệt ngày 22-11 với thời lượng khoảng 1 phút 20 giây. Công tác lắp đặt được bắt đầu từ ngày 17-11 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chương trình.

VĨNH XUÂN