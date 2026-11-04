Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc, chứng khoán bùng nổ

Sau 4 phiên giảm mạnh, VN-Index đã bật tăng mạnh mẽ, ghi nhận phiên giao dịch bùng nổ với với sắc xanh và tím lan tỏa trên diện rộng nhờ dòng tiền bắt đáy nhập cuộc.

Sắc xanh, tím bao phủ thị trường

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 4-11 đảo chiều tăng mạnh với sự đồng thuận của toàn thị trường. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán – được ví như “hoa tiêu” của thị trường – đồng loạt bứt phá, nhiều mã tăng kịch trần hoặc áp sát mức trần. Trong đó, VCI, VIX, CTS, VND và TCX tăng hết biên độ; SSI tăng 6,55%, ORS tăng 5,71%, VCK tăng 6,43%, BSI tăng 6,14%...

Không chỉ nhóm chứng khoán, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đã xuất hiện nhiều sắc tím sau chuỗi giảm mạnh với hàng loạt cổ phiếu đã “thủng” đáy nhiều năm trước đó như: DXG, HDC, TCH, SZC, CII…

Các nhóm cổ phiếu còn lại như ngân hàng, tiêu dùng, công nghiệp, công nghệ thông tin, năng lượng, nguyên vật liệu cũng đồng loạt bật tăng mạnh mẽ. Trong đó, các cổ phiếu vốn hoá lớn tăng trần góp phần kéo VN-Index bứt phá như FPT, GEE…

Dù khối ngoại vẫn bán ròng trên sàn HOSE nhưng giá trị bán ròng đã giảm, còn bán ròng hơn 66 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại tập trung bán mạnh MBB với hơn 198 tỷ đồng, tiếp đến là ACB hơn 93 tỷ đồng và BSR gần 83 tỷ đồng.

Khối ngoại đã giảm bán ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,4 điểm (1,97%) lên 1.733,02 điểm, với 268 mã tăng, 72 mã giảm và 40 mã đứng giá. Chốt phiên trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 6,46 điểm (2,57%) lên 257,88 điểm với 104 mã tăng, 46 mã giảm và 47 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 18.000 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 5.500 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN