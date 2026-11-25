TPHCM đang mời gọi đầu tư 90 dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Để thu hút nhà đầu tư, thành phố cam kết đi trước về giải phóng mặt bằng, chia sẻ rủi ro, rút ngắn thủ tục và mở rộng các kênh huy động vốn.

Chủ động chuẩn bị mặt bằng, chia sẻ rủi ro

Ngày 25-11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư TPHCM năm 2026, hơn 300 đại biểu, nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước tham dự.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phạm Quang Nhật, Thành ủy viên, Giám đốc ITPC, cho biết giai đoạn 2026-2030, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35-40% GRDP. Trước nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn, thành phố xác định PPP là giải pháp chiến lược để kết hợp nguồn lực dẫn dắt của Nhà nước với năng lực tài chính, công nghệ, quản trị và vận hành của khu vực tư nhân.

Các diễn giả khách mời trao đổi tại diễn đàn

Trong danh mục 250 dự án thu hút đầu tư thuộc 9 nhóm lĩnh vực, ITPC phối hợp Sở Tài chính lựa chọn 83 dự án quy mô lớn để tập trung xúc tiến, trong đó có 23 dự án PPP. Riêng 21/23 dự án PPP đã tổng hợp được số liệu vốn có tổng mức đầu tư dự kiến gần 970.000 tỷ đồng.

Theo ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, nhu cầu vốn đầu tư công của thành phố giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 1/3. Để huy động nguồn lực tư nhân, thành phố đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia và phục vụ 39 dự án PPP. Riêng năm 2026, bố trí khoảng 14.611 tỷ đồng, tập trung giải phóng mặt bằng các tuyến giao thông trọng điểm.

Mở ba kênh huy động vốn đầu tư

Cũng theo ông Ngô Hoàng Minh, trên nền tảng pháp lý mới từ Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, thành phố đưa ra ba cam kết với nhà đầu tư: đi trước về giải phóng mặt bằng, xác định rõ phương án thanh toán; chia sẻ rủi ro theo luật định; rút ngắn thủ tục và minh bạch thông tin.

Hiện TPHCM đề xuất ba phương thức để nhà đầu tư lựa chọn:

Thứ nhất, đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên như đường sắt đô thị gắn với mô hình TOD, cao tốc, logistics, xử lý chất thải, khoa học công nghệ và y tế.

Thứ hai, đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Thành phố dự kiến phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình từ năm 2027. Nhà đầu tư cũng có thể mua trái phiếu do doanh nghiệp dự án PPP phát hành, mua lại cổ phần hoặc quyền khai thác các dự án đã vận hành.

Thứ ba, liên danh với doanh nghiệp trong nước nhằm phát huy thế mạnh về vốn, công nghệ, kinh nghiệm triển khai và phân bổ rủi ro giữa các bên.

Nhiều doanh nghiệp tham gia diễn đàn để tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TPHCM. Ảnh MINH XUÂN

Bên cạnh đa dạng hóa phương thức huy động vốn, việc bảo đảm an toàn pháp lý là yếu tố quan trọng để thu hút nhà đầu tư. PGS-TS Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch VIAC nhận định, các dự án PPP có vòng đời kéo dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến tài chính công, thay đổi chính sách và pháp luật. Do đó, cần hoàn thiện cơ chế phân bổ, quản trị rủi ro, nâng cao khả năng dự báo chính sách và xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy.

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận và triển khai dự án, trong quý I-2027, Sở Tài chính sẽ phối hợp ITPC đưa vào vận hành bảng theo dõi danh mục dự án PPP đa ngôn ngữ, cập nhật hàng tháng về tiến độ, mức độ sẵn sàng và đầu mối phụ trách từng dự án. Qua đó, thành phố từng bước chuyển từ giới thiệu cơ hội đầu tư sang cùng nhà đầu tư chuẩn bị, triển khai dự án và đồng hành trong suốt vòng đời hợp đồng.

ÁI VÂN - MAI HOA