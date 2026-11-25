Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: CẨM HÀ

Phát triển thị trường vốn, mở rộng kênh huy động

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số giai đoạn 2026-2030, hướng tới hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để thực hiện mục tiêu này, nền kinh tế không chỉ cần số lượng vốn lớn mà quan trọng hơn là chất lượng dòng vốn - những dòng vốn "tạo tác động" (Impact Investing) - được phân bổ đúng vào năng lượng sạch, hạ tầng xanh, nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn. Điểm nghẽn cốt lõi hiện nay, theo ông Lê Quốc Minh, là khoảng cách giữa nhu cầu vốn của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về minh bạch, năng lực quản trị và rủi ro môi trường - xã hội (ESG) từ các định chế tài chính quốc tế.

Diễn đàn Đầu tư tạo tác động - Vietnam Impact Investing Forum với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững”. Ảnh: CẨM HÀ

TS Nguyễn Hải Nam, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho rằng, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư năm 2027 (ước khoảng 6,4 triệu tỷ đồng), Nhà nước cần giữ vai trò trung tâm kiến tạo, dùng vốn đầu tư công làm "vốn mồi" dẫn dắt các dòng vốn tư nhân; bên cạnh đó, đẩy mạnh thị trường trái phiếu dự án, trái phiếu xanh, trái phiếu địa phương và mô hình bảo lãnh tín dụng gộp (P-CBO); khai thác triệt để các mô hình PPP cho hạ tầng, đô thị nén (TOD); chuyển dịch nguồn nhân lực sang kỹ thuật cao (AI, bán dẫn, dữ liệu lớn) và tăng chi cho nghiên cứu – phát triển.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV. Ảnh: CẨM HÀ

Từ góc nhìn chuyên gia tài chính, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV chỉ ra sự mất cân đối khi tín dụng ngân hàng đóng góp 50%-52% tổng nguồn vốn nền kinh tế, trong khi thị trường vốn chỉ chiếm 23%–24%. Ông khuyến nghị cần triển khai đồng bộ đề án cải cách thị trường tài chính, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, nâng hạng chứng khoán và phát triển thị trường carbon.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho rằng đột phá quan trọng nhất là phải phát triển hệ thống các quỹ đầu tư để cung ứng nguồn vốn trung - dài hạn, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó Tổng Giám đốc SSIAM, đề xuất cơ quan quản lý sớm hoàn thiện bộ tiêu chí phân loại xanh, thống nhất chuẩn mực công bố thông tin và thúc đẩy các sản phẩm đầu tư đa dạng như quỹ ESG, trái phiếu liên kết KPI… Ở góc độ ngân hàng thương mại, bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc SHB đề nghị được tạo điều kiện cho các ngân hàng đóng vai trò cầu nối tiếp cận nguồn vốn ODA và tín dụng xanh quốc tế, từ các định chế tài chính lớn thế giới.

Minh bạch quản trị, đáp ứng chuẩn quốc tế

Đối với doanh nghiệp, các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh khuyến nghị tái cấu trúc nguồn vốn, chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, cải thiện năng suất nhân tố tổng hợp và kéo giảm hệ số đầu tư ICOR về 4,8. Doanh nghiệp cũng cần áp dụng các chuẩn mực công bố thông tin tài chính - môi trường quốc tế để giảm chi phí vốn và vượt qua các “rào cản xanh quốc tế”.

Theo ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, dòng vốn đầu tư tạo tác động đòi hỏi 3 điều kiện: hiệu quả tài chính bền vững, chủ đích tạo tác động từ đầu và kết quả đo lường được. Từ đó, doanh nghiệp cần xây dựng 5 nền tảng: chiến lược chuyển đổi rõ ràng, dữ liệu đo lường tin cậy, quản trị minh bạch, phương án tài chính khả thi và trách nhiệm giải trình nghiêm túc để tránh rủi ro "tẩy xanh".

Trong khi đó, bà Ngô Thu Hà cho rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên tham gia vào hệ sinh thái của các doanh nghiệp trung tâm để tiếp cận gói giải pháp tài chính toàn diện chuỗi cung ứng; đồng thời chuẩn hóa quy trình sản xuất sạch "từ đồng ruộng đến bàn ăn" để dễ dàng đáp ứng điều kiện giải ngân ưu đãi.

Theo ông Lê Quốc Minh, diễn đàn không chỉ dừng lại ở chia sẻ thông tin hay nhận diện xu hướng, mà tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa nhu cầu vốn của doanh nghiệp có dự án tiềm năng với năng lực và nguồn vốn phù hợp của các nhà đầu tư; góp phần định hướng các dòng vốn chất lượng cao vào đúng các lĩnh vực ưu tiên, tạo giá trị gia tăng cao và sức lan tỏa dài hạn. Các ý kiến, kiến nghị thực tiễn từ diễn đàn sẽ đóng góp cho các cơ quan quản lý trong việc hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển thị trường đầu tư tạo tác động tại Việt Nam.

ANH PHƯƠNG