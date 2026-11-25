Ngày 25-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bộ vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND 13 tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Nhiều địa phương chưa hoàn thành dữ liệu đất đai. Ảnh: PHÚC HẬU

Danh sách 13 địa phương được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đốc thúc gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và An Giang.

Bộ đề nghị, trước ngày 30-11, các địa phương phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu và đủ điều kiện đồng bộ. Đến hết năm 2026, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ thửa đất đã thu thập thông tin. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có dữ liệu.

Qua tổng hợp và rà soát, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 5 địa phương có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, gồm: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, An Giang và Sơn La. Tỷ lệ thực hiện tại các địa phương này hiện mới đạt từ 65% đến 72%. Bộ đề nghị các địa phương này khẩn trương rà soát khối lượng công việc, xác định nguyên nhân chậm trễ, tập trung nhân lực và nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ; báo cáo kết quả trước ngày 3-12.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 23-11, cả nước đã xây dựng và đồng bộ dữ liệu được 74,6 triệu trong tổng số 105,3 triệu thửa đất. Trong đó, 62,8 triệu thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, còn 11,8 triệu thửa cần tiếp tục hoàn thiện.

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