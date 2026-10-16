Đường đến sân bay Long Thành đang gần hơn

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động chính thức từ cuối năm nay. Và khi thời điểm khai thác thương mại đang đến gần, nhiều công trình giao thông kết nối cũng bước vào chặng cuối của cuộc đua tiến độ.

Công trường dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành đoạn qua nút giao với quốc lộ 51, TP Đồng Nai nhìn từ trên cao (ẢNH: PHÚ NGÂN)

Chạy đua với thời gian

Tại khu vực Nhơn Trạch, các tuyến đường 25B, 25C đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, đường 25B, đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến quốc lộ 51, dài hơn 9,2km, được đầu tư nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô mặt cắt ngang giai đoạn hoàn thiện 80m. Đến đầu tháng 9-2026, sản lượng thi công đạt gần 66% giá trị hợp đồng. Tuyến chính bên trái đã hoàn thành; các nhà thầu tiếp tục thi công tuyến chính bên phải, 2 tuyến song hành và hạng mục phụ trợ. Với đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, sản lượng thi công đến đầu tháng 10 đạt khoảng 80%. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 11-2026. Đây là một trong những mắt xích quan trọng kết nối khu vực Nhơn Trạch với đường T1 dẫn vào sân bay Long Thành, đồng thời liên thông với mạng lưới cao tốc và đường Vành đai 3 TPHCM.

Trong khi đó, tại nút giao đường Vành đai 3 TPHCM với cao tốc Bến Lức - Long Thành ở khu vực Phước An, các đường dẫn và hạng mục phụ trợ đang được hoàn thiện. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hạng mục trên tuyến chính đã cơ bản hoàn thành như hệ thống chiếu sáng, biển báo và sơn kẻ vạch. Dự án thành phần 3 của đường Vành đai 3 qua TP Đồng Nai dài hơn 11km, kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với mố B cầu Nhơn Trạch, giữ vai trò quan trọng trong việc mở thêm hướng lưu thông giữa TPHCM và khu vực sân bay.

Đáng chú ý, trong mạng lưới giao thông phục vụ sân bay Long Thành, cao tốc TPHCM - Long Thành là trục kết nối trực tiếp với TPHCM, liên thông với các tuyến cao tốc và đường dẫn về sân bay. Vì vậy, dự án mở rộng tuyến này đang chịu sức ép tiến độ khi thời điểm khai thác sân bay đến gần. Theo chủ đầu tư, đến đầu tháng 10, tiến độ tổng thể dự án đạt khoảng 74% giá trị hợp đồng, chủ đầu tư đang phối hợp với TP Đồng Nai và nhà thầu tập trung nguồn vật liệu, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

Những cây cầu kết nối

Không chỉ những tuyến đường bộ được tăng tốc thi công để kịp kết nối sân bay Long Thành, mạng lưới giao thông liên vùng còn mở rộng bằng các công trình cầu tầm nhìn dài hạn. Cuối tháng 9-2026, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) đã đồng loạt khởi công, mở thêm những hướng kết nối giữa TPHCM với khu vực phía Tây và phía Nam sân bay Long Thành.

Theo các chuyên gia giao thông, nếu đường 25B, 25C, Vành đai 3 TPHCM và các tuyến cao tốc giữ vai trò tăng cường năng lực lưu thông giai đoạn sân bay chuẩn bị khai thác, thì các cây cầu mới hướng đến không gian giao thông rộng hơn. Cầu Cát Lái gắn với trục kết nối Nhơn Trạch - sân bay Long Thành; cầu Long Hưng kết nối mạng lưới giao thông khu vực Biên Hòa, Long Thành với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi hoàn thành, các công trình được kỳ vọng bổ sung hướng đi, phân chia áp lực giao thông và tăng khả năng liên kết giữa các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, cảng biển với sân bay.

Sự song hành giữa các tuyến đường đang tăng tốc về đích và các cây cầu vừa khởi động cho thấy chiến lược hạ tầng không chỉ giải bài toán đi lại trước mắt khi sân bay Long Thành vận hành, mà còn tính đến nhu cầu phát triển nhiều năm tới. Sân bay là động lực, còn mạng lưới đường bộ, cầu vượt sông và các trục liên vùng quyết định khả năng lan tỏa động lực ấy đến toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, cho biết, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng được khởi công xây dựng đánh dấu bước chuyển trong triển khai 2 công trình hạ tầng giao thông có vai trò chiến lược trong kết nối giao thông giữa TP Đồng Nai với TPHCM. Từ đó góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và kết nối với sân bay Long Thành.

Tăng tốc các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành Tại Thông báo số 516/TB-VPCP ngày 7-10-2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng, TPHCM, TP Đồng Nai và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống đường bộ kết nối sân bay Long Thành, bảo đảm chất lượng và thời hạn cam kết. Phó Thủ tướng yêu cầu 2 địa phương phối hợp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm các tuyến giao thông kết nối hoàn thiện đồng bộ, phục vụ kế hoạch đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026.

PHÚ NGÂN