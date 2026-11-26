SAMCO khai trương vận hành thử nghiệm Hệ thống đào tạo trực tuyến SAMCO E-Learning tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng Bộ bài giảng số hóa Đào tạo hội nhập tại Trung tâm Đào tạo SAMCO

Theo đó, người lao động mới nhận việc giờ đây có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, quy chế và quyền lợi qua ứng dụng di động hoặc trình duyệt web. SAMCO E-Learning ra đời để nhất quán rằng tri thức doanh nghiệp phải đến với người học ngay khi cần và trên bất kỳ thiết bị nào.

Bộ bài giảng hội nhập gồm 6 phần, đi từ giới thiệu Tổng Công ty, hoạt động đoàn thể, quy tắc ứng xử đến thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động. Toàn bộ được xây dựng theo bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế dành cho bài giảng trực tuyến, kết hợp nhiều định dạng tương tác đa chiều, ghi nhận tiến trình học thực tế.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty SAMCO phát biểu tại lễ khai trương

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty SAMCO, nhấn mạnh chuyển đổi số không bắt đầu từ phần mềm, mà từ cách làm việc và học tập. Thông qua công cụ báo cáo thông minh, dữ liệu học tập được trích xuất theo nhu cầu của từng cấp quản lý và sẽ trở thành căn cứ để xây dựng khung năng lực, quy hoạch cán bộ kế cận và đánh giá thực chất hiệu quả đào tạo.

Hệ thống đào tạo trực tuyến SAMCO E-Learning tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng Bộ bài giảng số hóa Đào tạo hội nhập là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp với việc học được đưa từ phòng học tập trung lên nền tảng số dành cho người lao động ngay từ ngày đầu nhận việc.

MINH ĐỨC