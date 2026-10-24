EVN triển khai 12 dịch vụ công trên ứng dụng VNeID

EVN đưa 12 dịch vụ công ngành điện lên VNeID, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục về điện.

Ảnh: EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hoàn thành các yêu cầu kỹ thuật, sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID trong phạm vi toàn quốc.

Các dịch vụ gồm: cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, cấp điện mới từ lưới điện trung áp, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, thay đổi mục đích sử dụng điện, thay đổi định mức sử dụng điện, gia hạn hợp đồng mua bán điện, chấm dứt hợp đồng mua bán điện, thay đổi vị trí thiết bị đo đếm, thay đổi công suất sử dụng điện, thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện, ngừng cấp điện theo yêu cầu và cấp điện trở lại theo yêu cầu.

Theo EVN, việc cung cấp các dịch vụ này trên VNeID nhằm đa dạng hóa kênh tiếp cận dịch vụ điện, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trong quá trình sử dụng điện.

Để thực hiện dịch vụ, khách hàng đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: EVN

Tại mục “Thủ tục hành chính”, khách hàng chọn dịch vụ điện cần thực hiện, sau đó chọn “Tạo mới yêu cầu”. Người dùng kiểm tra thông tin chia sẻ với EVN, đọc nội dung về mục đích chia sẻ, quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu, tích chọn đồng ý và xác nhận chia sẻ thông tin.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: EVN

Sau khi xác thực bằng passcode thành công, hệ thống chuyển sang ứng dụng EVN CSKH và mở biểu mẫu tương ứng với dịch vụ đã chọn. Khách hàng điền thông tin theo biểu mẫu và gửi yêu cầu trên ứng dụng.

Đối với hồ sơ đã nộp, khách hàng có thể chọn hồ sơ cần theo dõi trên VNeID, thực hiện các bước chia sẻ thông tin và xác thực khi hệ thống yêu cầu. Ứng dụng EVN CSKH sẽ mở để người dùng xem chi tiết và tình trạng xử lý hồ sơ.

EVN cho biết, tập đoàn và các đơn vị điện lực tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng đơn giản, thuận tiện và hiện đại, hướng tới giúp khách hàng tiếp cận, thực hiện các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua các nền tảng số phổ biến và an toàn.

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