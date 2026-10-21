EVN yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Trạm biến áp 220kV Yên Dũng

Ngày 21-10, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An kiểm tra tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối tại phường Cảnh Thụy, TP Bắc Ninh.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An kiểm tra tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng. Ảnh: EVN

Ông Đặng Hoàng An yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và đóng điện công trình trong tháng 11-2026.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) triển khai, gồm trạm biến áp lắp đặt 2 máy biến áp 220kV, công suất 250MVA mỗi máy, đường dây 220kV hai mạch dài khoảng 0,11km và đường dây 35kV dài khoảng 1km.

Theo EVNNPT, mặt bằng trạm biến áp và đường dây 220kV đấu nối đã được bàn giao. Các hạng mục san nền, nhà điều khiển, nhà trạm bơm, móng trụ, kết cấu thép xà, cột và tường rào cơ bản hoàn thành. Hạng mục đường dây 220kV đã hoàn thành 99/183 móng trụ thiết bị; 110kV đã đổ đế móng 89/105 móng trụ thiết bị. Các móng trụ thiết bị còn lại dự kiến hoàn thành ngày 24-10. Thiết bị và máy biến áp dự kiến được chuyển đến công trường từ ngày 23-10 và 27-10 để lắp đặt.

Do thời gian còn lại ngắn, EVNNPT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thi công 3 ca. Hiện công trường có 60 công nhân. Khó khăn chính là thiếu nhân lực xây dựng do nhiều dự án lớn cùng triển khai trong khu vực.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng. Ảnh: EVN

Tại buổi kiểm tra, ông Đặng Hoàng An yêu cầu các đơn vị rà soát tiến độ từng hạng mục, bổ sung nhân lực, máy móc, vật tư, xử lý các công việc tồn đọng, không để ảnh hưởng đến kế hoạch lắp đặt, thí nghiệm, nghiệm thu và đóng điện.

Ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng thi công.

P.V