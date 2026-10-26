Học trò vùng ven học Ngữ văn bằng trí tuệ nhân tạo

Tại Trường THCS Trương Công Định (xã Châu Pha, TPHCM), tiết học chuyên đề tháng 10 "Tích hợp phát triển năng lực số cho học sinh trong dạy học môn Ngữ văn 8" vừa diễn ra vô cùng sôi nổi. Với bài “Nói và nghe - Thảo luận một vấn đề trong đời sống, thay cho phương pháp đọc - chép truyền thống, tiết học được thiết kế như một buổi tọa đàm. Học sinh “hóa thân” thành diễn giả, người dẫn chương trình và cả ban giám khảo.

Tiết học chuyên đề tháng 10 của học sinh Trường THCS Trương Công Định.

Ngay từ phần mở đầu, học sinh đã được tương tác trực tiếp qua ứng dụng Classpoint trên máy tính bảng để nhập liệu và liệt kê các sự kiện thời sự. Quá trình chuẩn bị bài cũng được các em thảo luận, kiểm chứng thông tin và nộp đề cương hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến Padlet.

Điểm nhấn của tiết học là phần trình bày dự án của 3 nhóm học sinh với những chủ đề mang tính thời sự. Nhóm "Tiên phong" đã mạnh dạn chọn hình thức thuyết trình song ngữ (Anh - Việt) để báo cáo về "Thiên tai lũ lụt - Mối đe doạ cuộc sống" nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến bạn bè quốc tế.

Nhóm "Đoàn Kết" tôn vinh những giá trị truyền thống của dân tộc bằng cách dùng công nghệ để thực hiện phóng sự về Thư pháp.

Trong khi đó, nhóm "Đoàn kết" lại mang đến những phút giây lắng đọng qua phóng sự lịch sử và nghệ thuật Thư pháp nhằm tôn vinh giá trị cốt lõi: "Nhớ ơn người đi trước - Giữ gìn nguồn cội".

Là học sinh ở một xã vùng ven, còn nhiều hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ, thế nhưng, nhóm "Đột phá" đã khiến cả trường bất ngờ khi ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc học. Các em biết dùng những câu lệnh (prompt) trên ChatGPT để tóm tắt nội quy nhà trường thành các bản đồ họa (graphic) trực quan, đồng thời dùng công nghệ này lên ý tưởng kịch bản cho video tuyên truyền "Môi trường học đường không khói thuốc".

Các tác phẩm thư pháp do chính tay các em thực hiện.

Sự linh hoạt trong việc lồng ghép kiến thức văn học, lịch sử, công nghệ thông tin và giáo dục pháp luật đã tạo nên một tiết học lý thú, ấn tượng.

Thầy Nguyễn Thiên Phẩm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trương Công Định chia sẻ: "Đây là một tiết học mang tính đột phá, sáng tạo, thể hiện rất rõ nét tinh thần của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Điều tôi tâm đắc là các em học sinh đã làm chủ được các công cụ số để truyền tải những thông điệp nhân văn, thể hiện trách nhiệm sâu sắc với xã hội, với quê hương, đất nước”.

KHÁNH CHI