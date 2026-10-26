TPHCM yêu cầu nhà trường không cắt giảm, dồn ghép tiết Giáo dục thể chất

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu nhà trường thực hiện đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất, không cắt giảm, dồn ghép tiết học. Đặc biệt, rà soát, khai thác hiệu quả sân tập, nhà tập, hồ bơi hiện có, bố trí thời gian, không gian thuận lợi cho học sinh, nhà giáo, người lao động tập luyện, kể cả ngoài giờ học.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa yêu cầu các trường triển phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” trong ngành giáo dục. Góp phần đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày của học sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động.

Cụ thể, để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường học thực hiện đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất, không cắt giảm, dồn ghép tiết học. Duy trì thể dục đầu giờ, giữa giờ, khuyến khích hoạt động vận động trong giờ ra chơi. Nhà trường cần đẩy mạnh hoạt động thể thao ngoại khóa, thành lập, củng cố các câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên. Gắn phong trào với xây dựng trường học hạnh phúc và văn hóa học đường.

Song song đó rà soát, khai thác hiệu quả sân tập, nhà tập, hồ bơi hiện có; bố trí thời gian, không gian thuận lợi cho học sinh, nhà giáo, người lao động tập luyện, kể cả ngoài giờ học khi bảo đảm an ninh, an toàn. Quan tâm bố trí sân bãi, thời gian để học sinh tập luyện.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh khi tập luyện, thi đấu, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu nhà trường kiểm tra sân bãi, dụng cụ, chú ý thời tiết nắng nóng, mưa, không để học sinh tập quá sức. Phân công nhân viên y tế trường học sẵn sàng sơ cứu, nhất là đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

Triển khai phong trào “Mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao” trong nhà trường, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên Giáo dục thể chất hướng dẫn học sinh lựa chọn môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, sở thích và điều kiện của nhà trường. Riêng với trẻ mầm non tổ chức vận động qua trò chơi, không đặt nặng thành tích.

Đặc biệt yêu cầu mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên. Hiệu trưởng đơn vị gương mẫu tham gia. Nhà trường cần phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức câu lạc bộ, hoạt động giao lưu, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, văn minh. Khuyến khích đăng ký môn thể thao lựa chọn để nhà trường nắm bắt và tổ chức câu lạc bộ phù hợp, không tạo áp lực, không yêu cầu minh chứng hình thức.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tạo điều kiện để nhà trường sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn (nhà văn hóa, nhà thi đấu, sân vận động, hồ bơi, công viên) phục vụ giáo dục thể chất, thể thao trường học. Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức giải thi đấu, ngày hội thể thao, hoạt động chạy, đi bộ đồng hành hưởng ứng phong trào trên địa bàn.

Từ năm học 2023-2024, TPHCM đã phát động phong trào ngày thể thao học sinh, trong đó trường học tổ chức các hoạt động thể dục thể thao học đường vào ngày thứ 7. Đến nay, phong trào vẫn được duy trì ở nhiều nhà trường theo hình thức các câu lạc bộ thể dục thể thao, song song đó các trường đẩy mạnh ngày hội thể thao trong trường học, từng bước nâng chất thể thao học đường.

Cô Hồ Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân, phường Bình Tân, TPHCM cho biết, phong trào thể thao học đường tại trường phát triển đa dạng qua các câu lạc bộ thể dục thể thao, sân chơi hội thao cấp trường, với đa dạng các bộ môn như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật...

"Theo thống kê, tỷ lệ học sinh thường xuyên tham gia các câu lạc bộ thể dục thể thao chiếm khoảng trên 30% học sinh toàn trường, còn lại các em duy trì hình thức thể thao tự chọn ở môn học Giáo dục thể chất. Xuyên suốt năm học, tổ Giáo dục thể chất xây dựng kế hoạch đa dạng các sân chơi, hội thao, tạo điều kiện, sân chơi để học sinh toàn trường cùng rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hạnh phúc..", cô Xuân chia sẻ.

YẾN HOA