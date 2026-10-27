Những ngày cuối tháng 10, nhiều hoạt động đang được các trường học chuẩn bị hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Trong không khí hân hoan đó, một câu chuyện đẹp về tình thầy trò vừa diễn ra tại Trường THCS Bình Trưng (phường Bình Trưng).

Học sinh Trường THCS Bình Trưng (phường Bình Trưng) vui mừng gặp lại cô hiệu trưởng cũ

Giữa sân trường rộn ràng trong buổi sáng đầu tuần, một cuộc gặp bất ngờ giữa học sinh Trường THCS Bình Trưng và cô Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (phường Bình Trưng) khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.

Cụ thể, tại Lễ phát động chiến dịch cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng và bệnh do não mô cầu do UBND phường Bình Trưng tổ chức tại Trường THCS Bình Trưng, một góc sân trường trở nên nhộn nhịp khi học sinh gặp lại cô Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hiền - ngôi trường tiểu học các em từng theo học.

Học sinh Trường THCS Bình Trưng chụp hình cùng cô Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hiền

Những học trò cũ năm nào nhận ra cô. Những tiếng gọi thân thương "Cô ơi!", "Cô ơi!", những cánh tay vẫy gọi, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt háo hức. Các em ríu rít chào cô, còn cô cúi xuống ân cần hỏi han, trò chuyện với học trò cũ.

Khoảng khắc giản dị đó đã kể một câu chuyện thật đẹp về tình thầy trò và lòng biết ơn. Các em giờ đây đã là học sinh cấp THCS, khoác lên mình bộ đồng phục của trường mới, làm quen thầy cô mới, bạn bè mới nhưng tình cảm dành cho những người thầy, người cô ở bậc tiểu học vẫn nguyên vẹn.

Đại diện Trường THCS Bình Trưng cho biết, "Tiên học lễ, hậu học văn" không chỉ là khẩu hiệu mà là giá trị được vun đắp qua từng hành động nhỏ như một câu chào, một cái cúi đầu lễ phép, một lời hỏi han, quan tâm hay một cái ôm biết ơn. Giáo dục không chỉ là trao truyền cho học sinh tri thức mà còn là gieo những hạt mầm nhân cách, dạy các em bài học về lòng biết ơn và sự tử tế.

Trong không khí hân hoan hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hình ảnh "tay bắt, mặt mừng" của học sinh Trường THCS Bình Trưng và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hiền là cô Nguyễn Thị Phượng là hình ảnh thật đẹp về tình thầy trò và tinh thần tôn sư trọng đạo.

THU TÂM