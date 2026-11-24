Bộ Công thương đề nghị làm rõ khả năng huy động vốn cho các nguồn điện, đặc biệt là nhiệt điện than.

Bộ Công thương đề nghị góp ý cho Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Ảnh minh hoạ: EVN

Ngày 24-11, Bộ Công thương có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tham gia đóng góp ý kiến đối với Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Theo Bộ Công thương, điều chỉnh quy hoạch này là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, ngày 1-11, Đảng ủy Chính phủ đã đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn, căn cứ Điều 54 Luật Quy hoạch.

Theo Bộ Công thương, nội dung cần làm rõ lần này là khả năng huy động vốn đầu tư cho các nguồn điện dự kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Bộ Công thương đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá nội dung này, đặc biệt đối với các dự án nhiệt điện than.

Bộ Công thương cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao cho ý kiến về việc phát triển mới các dự án nhiệt điện than, bảo đảm phù hợp với chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan.

Về bảo đảm nhiên liệu phát điện, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) và Tổng Công ty Đông Bắc cần đánh giá khả năng cung ứng nhiên liệu phục vụ phát điện.

Các địa phương có trách nhiệm rà soát số liệu đầu vào, những vướng mắc trong triển khai dự án và khả năng đáp ứng tiến độ vận hành của các dự án đề xuất trên địa bàn. Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị vận hành hệ thống điện và tư vấn quy hoạch tiếp tục rà soát phương án phát triển nguồn điện, lưới điện và tính chính xác của các kết quả tính toán.

PHÚC VĂN