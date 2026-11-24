Hệ thống logistics vùng đồng bằng sông Cửu Long thiếu đồng bộ, hàng hóa phải trung chuyển qua các cảng xa. Doanh nghiệp gặp khó trong huy động vốn, hạn mức tín dụng chưa đáp ứng nhu cầu thu mua vào chính vụ. Ngập lụt, xâm nhập mặn, hiện tượng El Niño, gây rủi ro về sản lượng, chất lượng và tính ổn định của nguồn cung gạo.

Ngày 24-11, tại phường Phú Lợi, UBND TP Cần Thơ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế"

Theo báo cáo của Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), xuất khẩu gạo của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân 4,3%/năm trong giai đoạn 2018-2025. Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 3,1 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Gạo Việt Nam hiện được xuất khẩu chủ yếu sang Philippines, Trung Quốc, Ghana, Bờ Biển Ngà, Malaysia, Singapore, Mozambique. Trong 9 tháng năm 2026, Philippines tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 40,17%, tiếp đến là Trung Quốc với 17,5%. Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam vẫn cao hơn các nước đối với cùng chủng loại, song biến động khá mạnh qua các năm. Cụ thể, năm 2018 đạt 501 USD/tấn, tăng lên 627 USD/tấn vào năm 2024, sau đó giảm còn 509 USD/tấn năm 2025 và khoảng 480 USD/tấn trong 9 tháng năm 2026.

Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2025 và 9 tháng năm 2026

Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng gạo trắng thông thường giảm từ 58% năm 2025 xuống còn 44,84% trong 9 tháng năm 2026. Trong khi đó, tỷ trọng gạo thơm và gạo nếp tăng so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng phát triển gạo đặc sản, gạo hữu cơ, gạo phát thải thấp, hướng tới xuất khẩu dựa trên chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng.

TS Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, phát biểu tại hội thảo

TS Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sử dụng nhiều giống lúa dẫn đến chất lượng thiếu đồng nhất, khó truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thiết kế bao bì, nhãn mác còn đơn điệu, hạn chế về khả năng bảo quản, tính tiện lợi và mức độ thân thiện với môi trường.

Gạo xuất khẩu còn thiếu thương hiệu. Việc đăng ký, bảo vệ nhãn hiệu ở nước ngoài gặp khó khăn về thủ tục, chi phí và hiểu biết pháp luật. Gạo chủ yếu được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu nên giá trị gia tăng thấp. Khả năng tiếp cận thị trường của gạo Việt Nam còn hạn chế; hoạt động quảng bá phân tán, thiếu chiến lược dài hạn; thông tin về nhu cầu, thị hiếu của từng thị trường chưa đầy đủ.

Bên cạnh đó, hệ thống logistics vùng ĐBSCL thiếu đồng bộ, hàng hóa phải trung chuyển qua các cảng xa vùng nguyên liệu. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong huy động vốn lưu động, hạn mức tín dụng chưa đáp ứng kịp nhu cầu thu mua vào chính vụ. Sản xuất ngày càng chịu ảnh hưởng của ngập lụt, xâm nhập mặn, hiện tượng El Niño, gây rủi ro về sản lượng, chất lượng và tính ổn định của nguồn cung gạo.

Hệ thống logistics vùng ĐBSCL thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu gạo

Để khắc phục những hạn chế trên, TS Nguyễn Anh Phong đề xuất tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã trong xây dựng vùng nguyên liệu, thống nhất giống lúa, quy trình sản xuất và dữ liệu truy xuất nguồn gốc theo từng lô hàng; đổi mới bao bì, nhãn mác phù hợp với từng thị trường, hướng đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng.

Việc phát triển thương hiệu gạo Việt cần tập trung vào gạo thơm, gạo đặc sản và gạo phát thải thấp, gắn với quảng bá chất lượng, hương vị và nguồn gốc sản phẩm; ưu tiên đăng ký nhãn hiệu tại các thị trường trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài. TS Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, đề xuất

Cùng với đó, cần đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển các sản phẩm như cơm ăn liền, bún, phở, bánh gạo, nguyên liệu thực phẩm… nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu; phát triển kinh tế tuần hoàn, tận dụng rơm rạ, trấu và cám; đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường mục tiêu, nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng từng nước.

Các giải pháp khác được đề xuất gồm hoàn thiện hệ thống logistics ngành hàng lúa gạo, đầu tư hệ thống sấy, kho bảo quản, tăng cường kết nối vận tải thủy với các cảng xuất khẩu; nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp xuất khẩu gạo; tổ chức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu.

TUẤN QUANG