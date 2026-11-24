Sau khi Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được công bố, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM (QH-KT), thông tin về những nhiệm vụ thành phố sẽ triển khai nhằm đưa quy hoạch vào thực tiễn.

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, Sở QH-KT sẽ ưu tiên triển khai những công việc nào từ nay đến năm 2030 để nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch?

Ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

* Ông TRƯƠNG TRUNG KIÊN: Hiện nay, Sở QH-KT đang phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND TPHCM ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn thành từng cấp độ quy hoạch, chương trình, dự án, xác định đơn vị thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Trong năm 2027, thành phố sẽ lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chung trên toàn bộ diện tích 6.772km2, gồm 168 phường, xã, đặc khu. Hệ thống quy hoạch mới sẽ thay thế các quy hoạch được lập theo quy hoạch chung trước đây của ba địa phương trước khi sáp nhập.

Một số khu vực cần được ưu tiên lập quy hoạch như: các khu vực đô thị trung tâm; khu vực thuộc cực động lực, các trung tâm vệ tinh; khu vực TOD dọc tuyến các metro để phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng; các quy hoạch phân khu đã được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương lập, điều chỉnh tổng thể; các khu vực có dự án chiến lược và 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước, cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang.

* Thành phố sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông như thế nào để kết nối 5 cực động lực?

* Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm xác định thành phố phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

5 cực động lực gồm: cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp - logistics phía Bắc; cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam; cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

Về giao thông kết nối các cực, quy hoạch xác định lấy giao thông công cộng sức chở lớn, trước hết là đường sắt, làm xương sống kết nối các cực; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), theo nguyên tắc “phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng - giao thông công cộng dẫn dắt phát triển đô thị”.

Đến năm 2050, thành phố hoàn thành mạng lưới gồm 18 tuyến MRT, tổng chiều dài khoảng 960km, và mạng lưới LRT/Tramway dài khoảng 450km. Tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 35%-50% vào năm 2030, 50%-60% vào năm 2035, và 65% vào giai đoạn 2045-2050.

Những tuyến kết nối các cực được ưu tiên theo bốn nhóm gồm: trục đường sắt vùng Bình Dương - TPHCM - Bà Rịa - Vũng Tàu; các trục đường bộ liên vùng theo hệ liên kết Bắc - Nam; các trục chính đô thị tốc độ cao. Đồng thời, quy hoạch bổ sung các trục chính đô thị lưu thông tốc độ cao (trên cao kết hợp đi ngầm) quy mô tối thiểu 4 làn xe; đường sắt quốc gia, giao thông thủy và logistics.

* Người dân có thể tra cứu quy hoạch và thông tin liên quan đến nhà, đất của mình thông qua các kênh nào?

- Cổng thông tin điện tử công bố sẽ công khai dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn TPHCM trên nền tảng GIS (Cổng GIS Xây dựng TPHCM) đã được Sở QH-KT đưa vào vận hành thử nghiệm từ ngày 19-5, tại địa chỉ: https://gisxaydung.tphcm.gov.vn/tracuuttqh.

Qua việc sử dụng Cổng GIS Xây dựng TPHCM, người dân có thể chủ động tiếp cận thông tin quy hoạch chính thống mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian tìm kiếm và phụ thuộc vào việc tra cứu trực tiếp tại cơ quan hành chính; đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn của thành phố.

Cần lưu ý, Cổng GIS này là công cụ hỗ trợ tiếp cận thông tin, không thay thế văn bản cung cấp thông tin quy hoạch hoặc ý kiến xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Đối với những trường hợp cần có văn bản xác nhận về thông tin quy hoạch thửa đất, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Tuyến metro số 1 đi qua khu đô thị hiện đại Vinhomes Golden River, phường Sài Gòn, TPHCM.

﻿Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Với các quy hoạch dự án kéo dài, dự án chậm triển khai, Sở QH-KT sẽ dựa trên tiêu chí nào để giữ, điều chỉnh hoặc hủy bỏ?

- Quy hoạch tổng thể thành phố là cơ sở để rà soát các khu vực có dự án chậm triển khai. Việc rà soát phải bảo đảm định hướng phát triển lâu dài của thành phố theo quy hoạch tổng thể và giải quyết những vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Sở QH-KT sẽ phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu và các sở, ngành rà soát trên năm nhóm tiêu chí. Thứ nhất, sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể và nhu cầu phát triển thực tế. Thứ hai, tính khả thi về nguồn vốn, năng lực thực hiện, bồi thường, tái định cư và tiến độ triển khai.

Thứ ba, hiện trạng sử dụng đất, mức độ thực hiện dự án, nguyên nhân và trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ.

Thứ tư, khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông, trường học, y tế, cây xanh, thoát nước và yêu cầu bảo vệ môi trường. Thứ năm, mức độ ảnh hưởng đến người dân.

Kết quả rà soát là căn cứ để đề xuất hướng xử lý phù hợp. Theo đó, những khu vực còn cần thiết và có khả năng thực hiện thì tiếp tục triển khai, đồng thời xác định rõ nguồn lực, mốc tiến độ và trách nhiệm tháo gỡ vướng mắc.

Khu vực còn phù hợp về mục tiêu nhưng chưa hợp lý về quy mô, ranh giới hoặc phương thức thực hiện thì nghiên cứu điều chỉnh, phân kỳ đầu tư để tăng tính khả thi. Những nội dung không còn phù hợp, không khả thi thì kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, thay thế hoặc hủy bỏ theo đúng căn cứ pháp luật.

Trong quá trình rà soát, tổng hợp, điều chỉnh quy hoạch hợp pháp của dự án, những nhu cầu hợp pháp của người dân vẫn được tiếp nhận, giải quyết theo quy định và pháp lý quy hoạch hiện hành.

Người dân có thể liên hệ đầu mối tiếp nhận thủ tục tại phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn. Sở QH-KT cùng với chính quyền địa phương có trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch và phối hợp xử lý vướng mắc phát sinh để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

* Định hướng phát triển trường học, y tế, công viên tại các khu vực dân số tăng nhanh như thế nào? - Về trường học, cơ sở y tế, công viên tại các khu vực dân số tăng nhanh, Quy hoạch đã xác định các chỉ tiêu đến năm 2030 và năm 2050. Cụ thể, đất cây xanh sử dụng công cộng khu vực đô thị khoảng 7,0–7,5m²/người; tổng diện tích đến năm 2050 khoảng 19.000-20.000ha. Số giường bệnh khoảng 38 giường/10.000 dân vào năm 2030 và 45 giường/10.000 dân vào năm 2045; diện tích sàn nhà ở bình quân khoảng 40m²/người.

MINH TUẤN - THANH HIỀN thực hiện