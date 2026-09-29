Ghép tế bào gốc từ bé trai 1,5 tuổi cho chị gái suy tủy xương vô căn

Chiều 28-9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi P.T.M.D (4 tuổi, trú tại Đà Nẵng), sau khi điều trị thành công bệnh suy tủy xương vô căn bằng phương pháp ghép tế bào gốc.

Ghép tế bào gốc của bé trai 1,5 tuổi cho chị gái suy tủy xương vô căn

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhi khởi phát bệnh từ tháng 2-2026 với biểu hiện thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục. Do giảm bạch cầu hạt, bệnh nhi còn bị nhiễm trùng từng đợt. Sau khi làm đầy đủ các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc suy tủy xương vô căn.

Sau khi hội chẩn, bệnh viện xác định ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp duy nhất mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch khỏe mạnh cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, khó khăn là người hiến còn quá nhỏ (em trai bệnh nhân) mới chỉ 18 tháng tuổi, nặng 10kg; hai chị em lại bất đồng nhóm máu.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng 4 bệnh nhi vừa được ghép tế bào gốc đồng loại

“Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người hiến vào cơ thể người nhận. Qua đó, giúp làm giảm hiệu giá kháng thể, để trong ngày lấy tủy, các bác sĩ không phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc, giúp bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc cho trẻ. Đây là phương pháp mới và Bệnh viện Trung ương Huế là nơi triển khai đầu tiên kỹ thuật này”, GS.TS Phạm Như Hiệp cho biết.

Ghép tế bào gốc của bé trai 1,5 tuổi cho chị gái suy tủy xương vô căn

Chiều 28-9, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã tổ chức lễ ra viện 3 ca ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia. 3 ca ghép này gồm: M.Đ.K (3,5 tuổi, trú tại Gia Lai); B.N.T.V (13 tuổi) và H.A.Q (6 tuổi, cùng trú tại Đồng Nai) đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột.

VĂN THẮNG