TPHCM: Nhiều phụ huynh đưa trẻ tiêm vaccine phòng bệnh tay chân miệng

Ngay sau khi Bộ Y tế cho phép triển khai tiêm vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 từ ngày 25-9, nhiều phụ huynh đã đưa trẻ đến các cơ sở tiêm chủng để được tư vấn và tiêm phòng, chủ động bảo vệ trẻ trước tác nhân gây bệnh và biến chứng nặng.

Tại TPHCM, anh Nguyễn Đức Quý (phường Hòa Hưng) đưa con trai 23 tháng tuổi đến tiêm vaccine ngay trong ngày đầu triển khai. Anh Quý cho biết: "Biết có vaccine phòng ngừa, tôi đưa con đi tiêm sớm để chủ động bảo vệ con, đồng thời yên tâm hơn khi bé đi học"... Ghi nhận cho thấy, sau khi vaccine phòng bệnh tây chân miệng được triển khai, đã có hàng chục ngàn lượt đăng ký tiêm mỗi ngày tại các trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, trong đó trẻ dưới 3 tuổi chiếm khoảng 70%.

Anh Nguyễn Đức Quý đưa con trai Nguyễn Chí Minh Đức (23 tháng tuổi) đến cơ sở tiêm chủng vaccine tay chân miệng. Ảnh: P.LAN

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, cho biết, việc Việt Nam đưa vaccine phòng bệnh tay chân miệng vào tiêm chủng là giải pháp được giới nhi khoa mong đợi nhiều năm. Sau tiêm, trẻ có thể xuất hiện một số phản ứng thông thường như mệt, sốt nhẹ, đau hoặc sưng tại chỗ tiêm. Những phản ứng này tương tự nhiều loại vaccine khác và thường tự hết, là biểu hiện cơ thể đang tạo đáp ứng miễn dịch.

"Đây là vaccine mới nên dữ liệu theo dõi về thời gian bảo vệ khoảng 5 năm và chỉ phòng EV71 - tác nhân quan trọng liên quan đến các trường hợp tay chân miệng nặng và tử vong, không phòng được tất cả các tác nhân gây tay chân miệng", bác sĩ Trương Hữu Khanh thông tin.

Vaccine phòng bệnh tay chân miệng được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm 2-3 mũi, tùy độ tuổi.

THÀNH AN