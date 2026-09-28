Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản tiếp cận y tế

Chiều 28-9, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM về kế hoạch gắn kết bệnh viện với 168 trạm y tế và kế hoạch luân phiên bác sĩ về trạm y tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế chiều 28-9 (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Không để trạm y tế đơn độc

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa bàn và từng bước củng cố niềm tin vào trạm y tế.

TPHCM sẽ phân công bệnh viện đồng hành với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu. Mỗi trạm có một bệnh viện đồng hành cố định, hỗ trợ từ chuyên môn đến quản trị, đồng thời được kết nối với mạng lưới bệnh viện chuyên khoa để hỗ trợ chuyên sâu khi cần.

Chương trình hình thành hai lớp hỗ trợ cho mỗi trạm y tế. Lớp thứ nhất là bệnh viện đồng hành theo địa bàn, hỗ trợ khảo sát, xây dựng kế hoạch, đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chuyển tuyến; đồng thời hỗ trợ quản trị, quản lý chất lượng, thuốc, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuyển đổi số. Lớp thứ hai là mạng lưới bệnh viện chuyên khoa, hỗ trợ theo từng lĩnh vực về đào tạo, tư vấn, hội chẩn, hướng dẫn xử trí, chuyển tuyến và chuyển giao kỹ thuật phù hợp.

Mỗi trạm vừa có một bệnh viện đồng hành thường xuyên, vừa được kết nối với mạng lưới bệnh viện chuyên khoa của thành phố. Mục tiêu không phải để bệnh viện làm thay trạm y tế, mà giúp trạm từng bước nâng cao năng lực.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, cùng với kết nối chuyên môn, ngành y tế TPHCM tăng cường 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm luân phiên tại 37 trạm y tế còn khó khăn về nhân lực. Các bác sĩ vừa khám chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, xử trí cấp cứu ban đầu, vừa hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho đội ngũ tại chỗ; đồng thời làm cầu nối duy trì hội chẩn, chuyển tuyến, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn giữa bệnh viện với trạm y tế.

“Ngành y tế kỳ vọng sự đồng hành thường xuyên giữa bệnh viện và trạm y tế sẽ tạo mạng lưới hỗ trợ liên tục, giúp y tế cơ sở mạnh hơn, gần dân hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực trạm y tế và củng cố niềm tin của người dân”, lãnh đạo ngành y tế TPHCM chia sẻ.

Người dân được chăm sóc sức khỏe gần hơn, tốt hơn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao Sở Y tế đã khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nhằm cụ thể hóa chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; cùng các nghị quyết của HĐND TPHCM về nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đây là chủ trương lớn, tạo điều kiện để TPHCM nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và từng bước củng cố y học gia đình. Mục tiêu cuối cùng là người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế nhanh hơn, gần hơn, tốt hơn và liên tục hơn; không để khoảng cách địa lý, địa giới hành chính trở thành rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Y tế chiều 28-9 (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị, ngành y tế xác định rõ phương châm lấy trạm y tế làm trọng điểm, bệnh viện tuyến trên làm nền tảng, nhân viên y tế luân phiên làm cầu nối. Sự hỗ trợ phải được thực hiện theo hướng liên thông, toàn diện giữa trạm y tế với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên sâu trong hệ thống y tế thành phố.

Cùng với đó, Sở Y tế cần xây dựng đầy đủ cơ chế phối hợp giữa UBND xã, phường, đặc khu với bệnh viện đồng hành và trạm y tế; xác định rõ mối quan hệ giữa bệnh viện, nhân viên y tế luân phiên và trạm y tế. Quy trình đào tạo, tập huấn trước khi về cơ sở, chỉ đạo tuyến, phối hợp chuyên môn, hội chẩn, cấp cứu và chuyển tuyến cũng phải được quy định cụ thể. “Nhân viên y tế luân phiên phải là người kết nối giữa trạm y tế với bệnh viện tuyến trên. Khi đó, mô hình mới thực sự phát huy hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, việc đưa nhân viên y tế về cơ sở phải được tổ chức bài bản, có giao nhiệm vụ, tiếp nhận và đánh giá kết quả. Đây không chỉ là giải pháp bổ sung nhân lực trong một thời gian nhất định mà quan trọng hơn là thông qua luân phiên để nâng cao năng lực chuyên môn lâu dài cho đội ngũ y tế cơ sở.

“Đã đưa nhân viên y tế luân phiên về trạm thì phải xác định rõ kết quả mong đợi. Sau mỗi giai đoạn luân phiên, đội ngũ tại trạm y tế phải được nâng cao năng lực để khi rút lực lượng luân phiên, chuyên môn tại cơ sở vẫn được duy trì và phát triển”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Về chức năng của trạm y tế, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, mô hình hoạt động không thể giữ cách làm trước đây mà phải lấy chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống dịch bệnh làm trọng tâm; đồng thời phát triển y học gia đình, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và khai thác hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử sau chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Ngành y tế cần xây dựng danh mục công việc cụ thể đối với nhân viên y tế luân phiên, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá kết quả. Trong đó, phải chú trọng đào tạo liên tục, bởi lĩnh vực y tế đòi hỏi quá trình cập nhật kiến thức, rèn luyện và thực hành chuyên môn thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý việc gắn kết bệnh viện với trạm y tế cần linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa bàn. TPHCM có thể lựa chọn một số trạm y tế làm điểm để bệnh viện tuyến trên tăng cường hỗ trợ toàn diện, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đào tạo tại chỗ; các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ theo từng nhóm chuyên môn như sản phụ khoa, chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp, cấp cứu chấn thương…

Việc lựa chọn trạm y tế làm điểm không chỉ nhằm hỗ trợ trong thời gian có nhân viên y tế luân phiên mà phải tạo nền tảng để đội ngũ tại chỗ từng bước làm chủ chuyên môn. Thành phố có thể triển khai nhiều mô hình đầu tư, đánh giá hiệu quả thực tế để nhân rộng những mô hình phù hợp.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, có thể nghiên cứu lựa chọn một số trạm y tế tại vùng sâu, vùng xa để đầu tư phòng khám ưu tiên, tổ chức điều trị lưu trú ngắn ngày; trong điều kiện phù hợp, bệnh viện tuyến trên có thể đưa một số kỹ thuật chuyên sâu về hỗ trợ tại cơ sở. Qua đó tạo môi trường thực hành, giúp nhân viên y tế cơ sở duy trì và nâng cao năng lực chuyên môn.

“Đầu tư cho trạm y tế phải hướng đến nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ. Nhân viên y tế nếu có bằng cấp, chứng chỉ nhưng không có điều kiện thực hành thì chuyên môn khó phát triển. Vì vậy, bệnh viện tuyến trên không chỉ cử người xuống cơ sở mà còn phải tạo điều kiện để nhân viên y tế cơ sở được học tập, thực hành và nâng cao tay nghề”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, làm rõ mục tiêu, mô tả công việc, tiêu chí đánh giá, quy trình phối hợp và kết quả mong đợi đối với từng chương trình luân phiên.

Đồng thời, phải bảo đảm đầy đủ cơ chế, chính sách và nguồn lực, từ đào tạo bác sĩ nội trú, đầu tư cho y tế cơ sở, chính sách luân phiên nhân viên y tế đến huy động nhân viên y tế nghỉ hưu tham gia khám chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. “Muốn một chủ trương vận hành thông suốt thì phải bảo đảm cơ chế, chính sách và nguồn lực. Mỗi chính sách đều phải đi kèm quy trình, tiêu chí và quy định cụ thể để thực hiện”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý.

"Ngành y tế cần khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện kế hoạch để sớm tổ chức tập huấn, triển khai và đưa lực lượng y tế luân phiên về cơ sở. Việc triển khai phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực của 168 trạm y tế, để sau mỗi giai đoạn hỗ trợ, đội ngũ tại chỗ ngày càng vững vàng hơn. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng hệ thống y tế cơ sở gần dân hơn, tốt hơn, liên tục hơn; để người dân TPHCM được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi gần nhất và được kết nối thuận lợi với toàn bộ hệ thống y tế thành phố". Phó Bí thư Thành ủy TPHCM NGUYỄN PHƯỚC LỘC

THÀNH SƠN