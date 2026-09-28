Tạm đình chỉ quầy hàng trong chợ Bến Thành vì thức ăn có gián

Một du khách ghi lại hình ảnh côn trùng bò trên đồ ăn của một quầy hàng trong chợ Bến Thành (TPHCM) và đăng tải lên mạng xã hội. Video nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Tối 28-9, trao đổi với Báo SGGP, ông Ngô Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành (TPHCM) xác nhận quầy hàng trong video "gián bò trên thức ăn" tại chợ Bến Thành đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Hình ảnh gián bò trên thức ăn được du khách quay lại. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, sự việc xảy ra sau trận mưa lớn ngày 23-9. Nước từ hệ thống cống dâng lên khắp chợ, côn trùng (gián) xuất hiện ở quầy hàng 1044 của tiểu thương N.T.D.

Thời điểm đó, Ban quản lý chợ Bến Thành cùng bà con tiểu thương vừa chống dột, vừa xử lý nước ngập nên không phát hiện gián bò lên thức ăn bên trong tủ kính.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và xác minh sự việc, Ban quản lý chợ Bến Thành đã nhắc nhở tiểu thương, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của quầy 1044.

Cũng theo ông Hà, các biện pháp phòng chống chuột và côn trùng được triển khai định kỳ tại chợ. Ngay trước thời điểm xảy ra sự cố khoảng 1 tuần, việc phun xịt thuốc diệt côn trùng cũng đã thực hiện.

“Đây là sự cố không mong muốn”, ông Ngô Văn Hà chia sẻ.

Trước đó, video gián bò trên thức ăn ở quầy hàng thược chợ Bến Thành thu hút rất đông lượt xem và tương tác trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh sự việc để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm cũng uy tín của du lịch thành phố.

GIAO LINH