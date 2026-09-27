Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đón các cán bộ chiến sĩ, Bệnh viện Dã chiến 2.7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nước

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; bà Katherine Louise Grimmond, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM; cùng đại diện cơ quan Quốc phòng, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và đại diện thân nhân cán bộ, nhân viên BVDC2.7.

Báo cáo với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC 2.7 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan, bệnh viện đã thu dung, khám và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân; thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp, góp phần bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc và các lực lượng tại Phái bộ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng cùng các đại biểu đã trực tiếp đón, tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 (Ảnh HOÀNG HÙNG)

Bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh, BVDC 2.7 chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới và ứng dụng công nghệ. Trong nhiệm kỳ, bệnh viện hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế; tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, hoạt động sáng tạo kỹ thuật và đưa phần mềm quản lý bệnh viện vào ứng dụng thực tế…

Phát biểu chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại Nam Sudan về nước an toàn, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của BVDC 2.7 trong nhiệm kỳ vừa qua. Với tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn cao và tính chuyên nghiệp, bệnh viện đã tạo được sự tin tưởng của lãnh đạo, nhân viên Liên hợp quốc, chính quyền và người dân địa phương.

Bệnh viện trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy, được Trưởng cơ quan y tế và Chủ nhiệm Quân y Phái bộ cho phép giữ lại điều trị nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp, vốn cần chuyển tuyến. Đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn.

“Các đồng chí đã nhận được nhiều lời khen về tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, thái độ tận tình, chu đáo và tính chuyên nghiệp từ bệnh nhân, đồng nghiệp quốc tế”, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng yêu cầu, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, BVDC 2.7 phối hợp tốt với các cơ quan của Phái bộ trong hoạt động dân vận, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Phái bộ Liên hợp quốc với chính quyền và người dân sở tại.

Sau khi BVDC 2.7 trở về nước, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức tổng kết nhiệm kỳ; bảo đảm nơi ăn, ở; kiểm tra sức khỏe cán bộ, nhân viên; đồng thời giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách và công tác thi đua, khen thưởng. Đối với cán bộ, nhân viên bệnh viện, cần nhanh chóng ổn định tư tưởng, hoàn thành các nội dung tổng kết để trở về đơn vị cũ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại lễ đón

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG

THÀNH SƠN