Công an làm rõ phản ánh một cửa hàng lớn bán xúc xích nghi bị mốc

Công an phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) đang lập hồ sơ, làm rõ thông tin phản ánh cửa hàng lớn trên địa bàn bán xúc xích nghi bị mốc và hết hạn sử dụng cho người dân.

Ngày 28-9, Công an phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) cho biết đang lập hồ sơ xác minh phản ánh về việc một cửa hàng trên địa bàn bán xúc xích nghi bị mốc, biến chất và hết hạn sử dụng gần 3 tháng cho khách hàng. Lực lượng chức năng đang làm việc với các bên liên quan và kiểm tra nhằm truy xuất nguồn gốc mặt hàng này.

Trước đó, cơ quan báo chí nhận được phản ánh của anh N.D.K. (ngụ phường Tân Thới Hiệp) về sự việc trên.

Theo phản ánh, ngày 16-9, anh K. đặt đơn hàng trực tuyến tại một cửa hàng ở khu phố 1, phường Tân Thới Hiệp, trong đó có 3 gói xúc xích loại 5 cây (trọng lượng 175g/gói). Hai gói đầu được gia đình sử dụng không phát hiện bất thường.

Hình ảnh cây xúc xích có dấu hiệu giống như bị mốc. Ảnh: TĐ

Đến khoảng 23 giờ ngày 25-9, vợ anh K. mở gói còn lại để dùng thì phát hiện mùi hôi bất thường, phải nhả ra. Kiểm tra chi tiết sản phẩm, gia đình phát hiện các cây xúc xích đã xuất hiện mảng màu đen, trắng giống như nấm mốc, kèm mùi hôi khó chịu và sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

NGUYỄN TÂN