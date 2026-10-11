Gia Lai: Phát triển tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn

Tỉnh Gia Lai đặt kỳ vọng xây dựng tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao tại xã Pờ Tó trở thành mô hình tiêu biểu về kinh tế tuần hoàn và phát triển chuỗi giá trị.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có cuộc làm việc với Tập đoàn Muyuan (tập đoàn chăn nuôi heo lớn ở Trung Quốc) về công tác chuẩn bị khởi công tổ hợp trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại xã Pờ Tó.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (phải) trao quà lưu niệm cho nhà đầu tư. Ảnh: NGỌC MINH

Tại cuộc làm việc, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đang định hướng phát triển chăn nuôi heo quy mô lớn, hiện đại, hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng dự án của Tập đoàn Muyuan tại xã Pờ Tó trở thành mô hình tiêu biểu về chăn nuôi công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và phát triển chuỗi giá trị. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư thêm các dự án phụ trợ, chế biến, dịch vụ hậu cần, từng bước hình thành hệ sinh thái chăn nuôi đồng bộ, hiện đại và bền vững tại địa phương.

Ông Phạm Anh Tuấn lưu ý nhà đầu tư ưu tiên bảo vệ môi trường, nhất là xử lý chất thải, nước thải và kiểm soát mùi từ hoạt động chăn nuôi quy mô lớn. Tập đoàn cần áp dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm hiệu quả xử lý môi trường trong quá trình vận hành, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với hai dự án của Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai tại xã Pờ Tó, tổng vốn 3.615 tỷ đồng. Cụ thể, Dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao rộng hơn 106ha, vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, quy mô 16.200 heo nái và 209.000 heo thịt/lứa; dự kiến hoạt động vào quý 1-2028; Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi rộng hơn 6,5ha, vốn đầu tư 515 tỷ đồng, công suất 360.000 tấn/năm, dự kiến hoạt động từ quý 1-2028.

XUÂN HUYÊN