Chuyển động Tây nguyên

Gia Lai xây cảng cá thông minh, khu tránh bão cấp vùng ở Tam Quan

SGGPO

UBND tỉnh Gia Lai đang điều chỉnh quy hoạch khu vực cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) để triển khai dự án Cảng cá thông minh Tam Quan kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có kết luận về phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực cảng cá Tam Quan và khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan, làm cơ sở thực hiện dự án Cảng cá thông minh Tam Quan kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng.

Theo đó, thống nhất phạm vi điều chỉnh quy hoạch có quy mô 263,94ha, phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn gồm 2026-2030 và từ năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nguồn vốn gồm xã hội hóa, ngân sách nhà nước và vốn vay Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Phát triển thủy sản bền vững.

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Gia Lai định hướng phát triển Cảng cá thông minh Tam Quan kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị tư vấn nghiên cứu nâng cấp, cải tạo theo hướng cảng cá hiện đại, thông minh, xanh, đáp ứng neo đậu, tránh trú bão cho 3.600 tàu cá và nhu cầu khai thác sau năm 2030. Trước mắt, cảng cá Tam Quan hiện hữu được ưu tiên mở rộng theo mô hình cảng cá thông minh; khu cảng xây dựng mới cần dự phòng quỹ đất để phát triển lâu dài.

Ngoài ra, cần rà soát tổ chức giao thông, bảo đảm kết nối đồng bộ trong và ngoài khu vực cảng. Gia Lai định hướng di dời toàn bộ tàu cá tại cảng cá Quy Nhơn và Đề Gi về Tam Quan…

NGỌC OAI

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Cảng cá Tam Quan Tam Quan UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn Cảng cá Quy Nhơn Ngân hàng Thế giới Khu cảng Phân kỳ

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