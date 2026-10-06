Gia Lai sắp đầu tư nhà máy Ethanol hơn 1.740 tỷ đồng

Ngày 6-10, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Ethanol An Khê, với tổng vốn hơn 1.741 tỷ đồng.

Theo quyết định, nhà máy do Công ty CP Đường Quảng Ngãi làm nhà đầu tư, xây dựng trên khu đất 8ha tại phường An Khê (Gia Lai). Dự án tập trung sản xuất ethanol nhiên liệu, cồn thực phẩm, điện, CO2 lỏng, men khô và dầu fusel. Trong đó, công suất ethanol đạt 200.000 lít/ngày, 21 triệu lít cồn/năm, 90 tấn CO 2 lỏng/năm, hơn 11 tấn men khô/năm...

Tổng vốn đầu tư hơn 1.741 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 558 tỷ đồng, vốn vay hơn 1.180 tỷ đồng. Theo kế hoạch, quý 4-2026 hoàn tất thủ tục đầu tư, quý 1-2027 khởi công và quý 3-2028 hoàn thành, đưa nhà máy vào hoạt động.

Tổ hợp sản xuất, tiêu thụ mía đường lớn ở Tây Nguyên thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi - nhà đầu tư của Nhà máy Ethanol An Khê

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các lò đốt mới của nhà máy điện và ethanol sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại để giảm phát sinh chất ô nhiễm. Đồng thời, khẩn trương nâng cấp hệ thống xử lý khí thải của 3 lò hơi hiện hữu, bảo đảm quy chuẩn môi trường. Khi mở rộng các nhà máy đường, điện sinh khối và ethanol, chủ đầu tư phải đầu tư đầy đủ hệ thống xử lý khí thải, nước thải đạt quy chuẩn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư xây dựng phương án ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các yếu tố phát thải như CO, SO x , NO x . Chủ đầu tư phải cam kết dừng hoạt động và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm, ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Việc hình thành Nhà máy Ethanol An Khê được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn nhiên liệu, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, phù hợp định hướng phát triển năng lượng, nhiên liệu xanh và sản xuất bền vững tại Gia Lai.

XUÂN HUYÊN