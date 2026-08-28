Saigontourist Group mang nhiều ưu đãi hấp dẫn đến ITE HCMC 2026

Tự hào 51 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiếp tục khẳng định vai trò là nhà tài trợ Kim Cương và đối tác đồng hành quan trọng của Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 – ITE HCMC 2026, diễn ra từ ngày 27 đến 29/8/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), với chủ đề “Kết nối sống động – Điểm đến toàn cầu”.

Là sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo; Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, ITE HCMC 2026 đánh dấu mốc lần thứ 20, tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Hội chợ năm nay dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 34 tỉnh, thành phố, 260 người mua quốc tế cao cấp đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, khoảng 600 đại biểu quốc tế, 50 đoàn đại biểu cấp cao, cùng hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B được sắp xếp trước, khoảng 30.000 lượt khách tham quan và 60 cơ quan báo chí quốc tế, nhà sáng tạo nội dung.

Saigontourist Group tự hào có lần thứ 20 liên tiếp tham gia, đồng hành cùng ITE HCMC, đồng thời đảm nhận vai trò nhà tài trợ Kim Cương của kỳ hội chợ năm nay.

Phát biểu về sự đồng hành lâu dài này, đại diện lãnh đạo Saigontourist Group cho biết: “Việc Saigontourist Group lần thứ 20 liên tiếp tham gia và đồng hành cùng ITE HCMC mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi đây không chỉ là sự hiện diện tại một hội chợ du lịch quốc tế, mà còn là hành trình đồng hành cùng sự phát triển của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam trong suốt hai thập niên qua. Với Saigontourist Group, đồng hành cùng ITE HCMC cũng chính là đồng hành cùng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh cao, giàu bản sắc và ngày càng kết nối sâu rộng với thị trường quốc tế. Chúng tôi mong muốn phát huy thế mạnh của một tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam để cùng Thành phố tạo dựng những giá trị mới, những kết nối mới và những cơ hội kinh doanh mới cho du lịch Việt Nam”.

Tại ITE HCMC 2026, gian hàng Saigontourist Group tại vị trí số 89 được thiết kế theo phong cách hiện đại, giàu tính trải nghiệm, được khuấy động mỗi ngày bằng các hoạt động tương tác với nhiều quà tặng hấp dẫn như bánh Trung thu, lồng đèn, voucher ăn uống, nghỉ dưỡng của các khách sạn thành viên; chương trình mở thẻ thành viên, chơi mini game nhận quà tặng du lịch thân thiện môi trường.

Tham gia gian hàng chung của Saigontourist Group có các đơn vị thành viên chủ lực gồm Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Saigontourist Travel) cùng các khách sạn Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Kim Đô và Oscar Sài Gòn, giới thiệu đến đối tác quốc tế, buyer và khách tham quan hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ du lịch đa dạng của Saigontourist Group.

Đặc biệt, với vai trò đối tác đồng hành lâu năm, Saigontourist Group tiếp tục tham gia sâu rộng vào nhiều hoạt động của ITE HCMC 2026, từ tài trợ, phối hợp tổ chức, cung ứng địa điểm tổ chức các chương trình, sự kiện, đến công tác hậu cần và dịch vụ lưu trú.

Hệ thống khách sạn của Saigontourist Group cung cấp hàng trăm đêm phòng phục vụ các đại biểu, đoàn khách cấp cao trong nước và quốc tế tham dự ITE HCMC 2026 cũng như các chương trình, sự kiện bên lề. Song hành với các hoạt động hội thảo, hội nghị chuyên đề của ITE HCMC 2026, Saigontourist Group tổ chức và tham gia nhiều phiên làm việc, gặp gỡ với các tập đoàn du lịch, lữ hành lớn trên thế giới và các buyer quốc tế.

Thông qua các hoạt động B2B, Saigontourist Group tập trung xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác, đẩy mạnh phát triển kinh doanh tại các thị trường trọng điểm, đồng thời tìm kiếm cơ hội khai thác những thị trường mới có tiềm năng.

Loạt ưu đãi lưu trú, ẩm thực dành riêng cho khách tham dự ITE

Không chỉ mang đến những cơ hội kết nối thương mại, Saigontourist Group và các đơn vị thành viên còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho khách tham dự ITE HCMC 2026.

Từ nay đến 31/12/2026, khách sạn 5 sao Rex Sài Gòn triển khai chương trình “LONG STAY” dành cho khách đặt phòng tối thiểu 5 đêm liên tiếp trên website www.rexhotelsaigon.com, với các quyền lợi gồm: miễn phí một chiều đón hoặc tiễn sân bay; giảm 15% thực đơn À-la-carte; 30% dịch vụ giặt ủi; miễn phí một số sản phẩm minibar; tặng 15 phút massage cổ vai gáy hoặc massage chân tại Rex Health Club.

Khách sạn 5 sao Grand Sài Gòn có gói ưu đãi “The Grand Arrival Experience Package”, khách lưu trú từ 3 đêm được miễn phí một chuyến đón hoặc tiễn sân bay, giảm 10% dịch vụ F&B và 20% dịch vụ spa; gói “Savor The Stay Package” ưu đãi miễn phí một món ăn trong thực đơn “Đặc sản vùng miền” trị giá đến 300.000 đồng/ngày, kèm một đơn vị nước và một số ưu đãi cộng thêm.

Bên cạnh đó, khách sạn ưu đãi dịch vụ tiệc cưới, khách đặt từ 20 bàn được tặng 1 đêm phòng Deluxe, bao gồm ăn sáng cho 2 người; dịch vụ hội nghị giảm đến 15% đối với các gói họp có ăn trưa; giảm 10% thực đơn À-la-carte cho khách lưu trú. Các chương trình áp dụng đến hết 30/9/2026.

Khách sạn 5 sao Majestic Sài Gòn có gói phòng “Autumn impression” giá từ 3.199.000 đồng/đêm dành cho 2 khách, bao gồm 1 đêm phòng Century City View hoặc Pool Deluxe Double Room, điểm tâm sáng tại nhà hàng Breeze Sky Bar, 2 phần ăn “Taste of Vietnam” (từ 14:30–16:30) tại Catinat Lounge, kèm ưu đãi 30% dịch vụ đón/tiễn sân bay, 10% dịch vụ ẩm thực. Ngoài ra, khách sạn còn tặng voucher ưu đãi 15% dịch vụ ẩm thực tại các nhà hàng trong khách sạn, với số lượng có hạn. Chương trình áp dụng từ ngày 01/9-31/10/2026.

Trong khi đó, từ nay đến 30/9/2026, khách sạn 4 sao Kim Đô giá phòng ưu đãi từ 2.000.000 đồng, bao gồm set ăn trưa trị giá 200.000 đồng; giảm 30% phí thuê phòng hội nghị và giảm 10% dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Royal Coffee.

Từ nay đến 30/9/2026, khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn triển khai chương trình “Phòng ngủ kèm dịch vụ combo trưa” với giá từ 1.450.000 đồng/phòng/đêm, tặng miễn phí 2 suất ăn combo trưa; 10% dịch vụ giặt ủi. Gói “Business Package” giá từ 1.850.000 đồng/phòng/đêm dành cho khách doanh nhân công tác dài ngày, tặng miễn phí dịch vụ đưa đón đến SECC theo khung giờ, cùng các ưu đãi giảm 10% phí giặt ủi, 10% phí đưa đón sân bay và 20% dịch vụ combo trưa. Khách sạn đồng thời triển khai các ưu đãi dành cho tiệc chiêu đãi, tiệc kỷ niệm.

Ưu đãi đến 5.000.000 đồng dịch vụ lữ hành

Trong lĩnh vực lữ hành, Saigontourist Travel mang đến nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách tham dự ITE HCMC 2026. Du lịch trong nước, khách được ưu đãi đến 40% đối với chùm tour miền Bắc và tour Sắc màu Chợ Lớn chỉ từ 751.000 đồng; giảm 1.000.000 đồng cho các hành trình miền Tây mùa nước nổi, Đà Lạt mùa hoa dã quỳ, Hà Giang mùa hoa tam giác mạch; giảm 3.000.000 đồng dành cho nhóm 6 khách Việt kiều; cùng các combo dịch vụ phòng khách sạn tại Mù Cang Chải, Sa Pa, Vũng Tàu, Đà Lạt và Bảo Lộc.

Du lịch nước ngoài, Saigontourist Travel giảm 5.000.000 đồng tour Canada, Na Uy – Phần Lan; giảm 3.000.000 đồng các tour New Zealand, Úc, Mỹ, châu Âu, Anh, Morocco, Nam Phi; giảm 1.000.000 đồng tour Thổ Nhĩ Kỳ, Tân Cương, Mông Cổ, Ấn Độ, Bhutan, Azerbaijan – Georgia.

Các chương trình khuyến mãi của Saigontourist Travel áp dụng cho khách giao dịch tại gian hàng chung Saigontourist Group trong thời gian diễn ra ITE HCMC 2026, đồng thời áp dụng tại các văn phòng chi nhánh và các kênh trực tuyến của Saigontourist Travel.