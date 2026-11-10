Nhóm cầm đầu đường dây lừa đảo “cắt đá tìm ngọc” lĩnh án

Sáng 10-11, TAND TP Quảng Ninh tuyên án 36 bị cáo trong vụ lừa đảo thông qua livestream “cắt đá tìm ngọc”, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của hơn 32.000 người. Ba bị cáo giữ vai trò chính bị tuyên phạt từ 13 đến 17 năm tù.

Trong vụ án, các bị cáo: Trần Thị Chi (trú phường Móng Cái 2) bị tuyên phạt 17 năm tù; Vũ Văn Hải (trú phường Móng Cái 3) 14 năm tù; Dương Văn Cảnh (trú phường Móng Cái 1) 13 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, đây là 3 bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 7 năm đến 13 năm tù về cùng tội danh.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: THU CÔNG

Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới hoàn trả cho 211 bị hại tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Đối với hơn 257 tỷ đồng của những người chuyển tiền nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch và chưa có yêu cầu bồi thường, phần trách nhiệm dân sự được tách để giải quyết bằng vụ án khác khi đủ điều kiện.

Nhóm đối tượng tổ chức, điều hành tại Trung Quốc cùng những người liên quan chưa được làm rõ tiếp tục được điều tra, xử lý trong phần vụ án đã tách.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8-2024, một nhóm người Trung Quốc tuyển dụng người Việt Nam tại khu vực biên giới, sử dụng giấy thông hành xuất cảnh sang TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tham gia hoạt động lừa đảo.

Nhóm này thuê nhiều địa điểm, bố trí nơi ăn nghỉ và tổ chức các phòng livestream trên Facebook, giới thiệu việc mua đá hoặc góp tiền mua đá, sau đó cắt đá tìm ngọc để nhận khoản tiền thưởng được quảng cáo lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công tố xác định, mỗi phòng livestream được phân công nhiều người thực hiện các công việc khác nhau: người dẫn chương trình giới thiệu cách chơi; người dùng tài khoản Facebook ảo để bình luận; người chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền; người Trung Quốc trực tiếp cắt đá và ra tín hiệu về kết quả.

Theo kịch bản, người chơi phải chuyển tiền đặt cọc mua một hoặc nhiều viên đá, hoặc góp tiền mua chung một viên đá, với số tiền từ vài chục nghìn đến vài chục triệu đồng. Các bị cáo biết rõ những viên đá không có ngọc, người chơi không thể trúng thưởng như quảng cáo nhưng vẫn tham gia để hưởng tiền công, lợi nhuận.

Giữa tháng 11-2024, ba bị cáo Trần Thị Chi, Vũ Văn Hải và Dương Văn Cảnh được các đối tượng người Trung Quốc rủ góp vốn để cùng tổ chức hoạt động lừa đảo. Cơ quan công tố xác định, nhóm bị cáo cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của hơn 32.000 bị hại, thông qua hơn 114.200 giao dịch chuyển tiền vào 25 tài khoản ngân hàng.

GIA KHÁNH - THU CÔNG