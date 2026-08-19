BHXH TPHCM công bố 100 đơn vị chậm đóng BHXH hơn 869 tỷ đồng

Ngày 19-8, BHXH TPHCM công bố danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên, với tổng số tiền hơn 869,4 tỷ đồng, liên quan 10.750 lao động.

VKSND Khu vực 17 - TPHCM phối hợp BHXH cơ sở Dĩ An làm việc với doanh nghiệp chậm đóng số tiền lớn, kéo dài. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Theo danh sách, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chậm đóng 21 tháng, với số tiền hơn 57,9 tỷ đồng, liên quan 1.185 lao động. Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn chậm đóng hơn 42,3 tỷ đồng trong 100 tháng, liên quan 30 lao động; Công ty CP Trải nghiệm Toàn Cầu chậm đóng hơn 38,6 tỷ đồng, liên quan 263 lao động.

Một số đơn vị có số tiền chậm đóng lớn khác gồm Công ty TNHH Việt Thắng Jean hơn 19,8 tỷ đồng; Công ty TNHH SX - TM - DV Vinh Thông hơn 17,2 tỷ đồng; Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần hơn 16,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt hơn 15,8 tỷ đồng; Công ty TNHH May mặc Sản xuất Quang Thái hơn 15,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một số đơn vị chậm đóng kéo dài nhiều năm như Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp 125 tháng, hơn 13,3 tỷ đồng; Công ty TNHH SX TM DV Thanh Tiên 124 tháng, hơn 4,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Nam Phát 105 tháng, hơn 5,75 tỷ đồng.

Viên chức BHXH TPHCM giải quyết hồ sơ cho người tham gia. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Theo BHXH TPHCM, việc chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi an sinh của người lao động, nhất là các chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp, hưu trí và khám, chữa bệnh BHYT.

BHXH TPHCM cho biết công tác thu hồi tiền chậm đóng gặp khó do số lượng doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn lớn và tình trạng hoạt động của các đơn vị thường xuyên biến động. Trong số các đơn vị chậm đóng, có doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, ngừng hoạt động hoặc chưa chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đóng.

Để hạn chế tình trạng này, BHXH TPHCM sẽ theo dõi sát từng đơn vị, đôn đốc ngay khi phát sinh chậm đóng; phân loại theo số tiền, thời gian và mức độ ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động để có giải pháp phù hợp; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

BHXH TPHCM cũng tăng cường phối hợp với VKSND các khu vực để trao đổi thông tin, rà soát, làm việc với các đơn vị chậm đóng. Trường hợp không phối hợp hoặc tiếp tục vi phạm sẽ bị công khai thông tin và phối hợp xử lý theo quy định.

BHXH TPHCM xác định phát hiện, đôn đốc từ sớm, không để chậm đóng kéo dài và kiên quyết xử lý trường hợp cố tình vi phạm nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

NGÔ BÌNH