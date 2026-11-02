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Vietnam Property Value Chain Awards 2026 vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trong chuỗi giá trị bất động sản Việt Nam

Ngày 30-10, tại TPHCM, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam (VNREA) chỉ đạo Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức Chương trình Vietnam Property Value Chain (VPVC) 2026.

Vietnam Property Value Chain Awards 2026 vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trong chuỗi giá trị bất động sản Việt Nam

VPVC được triển khai với 3 cấu phần gồm: VPVC Research, VPVC Forum và VPVC Awards, trong đó VPVC Awards tập trung ghi nhận, tôn vinh những đóng góp tiêu biểu trong chuỗi giá trị bất động sản.

Hội đồng xét chọn gồm đại diện lãnh đạo VNREA, VIRES cùng các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, BĐS và phát triển bền vững. Quá trình đánh giá chú trọng giá trị sử dụng thực và nhu cầu thực, năng lực triển khai, hiệu quả thực tế, uy tín thương hiệu, mức độ đóng góp cho thị trường.

Ngay từ khi chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký ngày 1-7-2026, VPVC Awards đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

Tại VPVC Awards 2026, Masterise Group được vinh danh ở 3 hạng mục. Trong đó, dự án One Central Saigon do tập đoàn này phát triển đã giành 2 danh hiệu: “Dự án kiến trúc biểu tượng tiêu biểu” và “Dự án kiến tạo không gian sống hàng hiệu tiêu biểu”.

Tập đoàn Bcons cũng được vinh danh ở 3 hạng mục. Cụ thể, doanh nghiệp nhận danh hiệu "Top 5 nhà kiến tạo BĐS uy tín (TPHCM)". Trong khi đó, Vinhomes tiếp tục khẳng định vị thế khi được vinh danh ở 2 hạng mục cho các dự án của mình. Cụ thể, Vinhomes Saigon Park được vinh danh là “Khu đô thị kiến tạo điểm đến tiêu biểu”, còn Vinhomes Green Paradise nhận danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng kiến tạo điểm đến tiêu biểu”.

Ở nhóm vật liệu, thiết bị và giải pháp, các thương hiệu tiêu biểu gồm Ariston, Nippon Paint, Eurowindow, KES, Nikkei, Sika, Seamaster, Goonam Vina, Fico-YTL, Pebsteel, Nhựa Bình Minh, SFA Pumps, Gỗ Minh Long…

NGUYỄN THANH

Từ khóa

VPVC VIRES One Central Saigon Vinhomes Saigon Park KES VNREA Nippon Paint Tập đoàn Bcons Masterise Group Sika

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