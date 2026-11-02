(SGGP) UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 18745/ QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Lộc Giang 1, tại xã An Ninh. Theo đó, Cụm công nghiệp Lộc Giang 1 có diện tích 75ha; vốn đầu tư của dự án hơn 1.602 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Lộc Giang 1 bố trí các loại hình sản xuất công nghiệp ít ô nhiễm và ô nhiễm trung bình, tập trung vào các nhóm ngành nghề: Nhóm các dự án điện tử, viễn thông; Nhóm gia công may mặc, da giày; Nhóm cho thuê kho bãi, các dịch vụ logistic; Nhóm Sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (không sử dụng công đoạn làm sạch kim loại bằng hóa chất), đồ dùng gia đình; sản xuất máy chuyên dụng các loại; sản xuất vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; Nhóm các ngành sản xuất hàng gia dụng; Nhóm chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tre nứa; Nhóm sản xuất các sản phẩm khoáng phi kim.

Cụm công nghiệp Lộc Giang 1 là cụm công nghiệp thứ 10 của tỉnh Tây Ninh. Việc đưa vào hoạt động cụm công nghiệp này giúp Tây Ninh đạt và vượt chỉ tiêu (5 cụm công nghiệp) về số lượng cụm công nghiệp thành lập mới được giao trong năm 2026.

THÀNH TÂM