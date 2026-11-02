Tập đoàn Hoa Sen đạt 623 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong NĐTC 2025 - 2026

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và lũy kế niên độ tài chính (NĐTC) 2025 - 2026 (từ ngày 1-10-2025 đến ngày 30-9-2026).

Theo đó, NĐTC 2025- 2026 HSG ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với sản lượng hợp nhất đạt 1.794.500 tấn, hoàn thành 97% kế hoạch; doanh thu hợp nhất đạt 37.736 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 623 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Kết quả này đã đưa giá trị sổ sách của HSG đạt khoảng 14.735 đồng/cổ phiếu tại ngày 30-9-2026.

Trong NĐTC 2025 - 2026, thị trường thép tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Tại thị trường nội địa, nhu cầu vật liệu xây dựng có những tín hiệu cải thiện nhờ đầu tư công, phát triển hạ tầng và sự phục hồi từng bước của lĩnh vực xây dựng nhưng áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng do nguồn cung thép trong nước dư thừa. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu chịu nhiều thách thức từ xu hướng bảo hộ thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại...

Trong bối cảnh đó, HSG đã chủ động điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, kiểm soát chi phí, quản trị hàng tồn kho. Tập đoàn tiếp tục phát huy lợi thế từ hệ thống 9 nhà máy sản xuất và hơn 400 chi nhánh, cửa hàng trên toàn quốc; đồng thời duy trì và mở rộng mạng lưới kinh doanh tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh hoạt động sản xuất tôn thép truyền thống, HSG tập trung phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home, bằng việc thành lập CTCP Hoa Sen Home vào tháng 1-2026.

Năm 2026, HSG lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cho cả 3 nhóm sản phẩm Tôn Hoa Sen, Ống Thép Hoa Sen và Ống Nhựa Hoa Sen.

TRUNG NGUYÊN