Đưa văn hóa, đặc sản Cà Mau vươn xa

Không chỉ diễn ra ở Cà Mau, nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 còn được UBND tỉnh Cà Mau tổ chức tại TPHCM và TP Hà Nội nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (ẢNH: TẤN THÁI)

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, cho biết, trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), có Đêm hội văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau”. Đêm hội sẽ trình diễn 3 loại hình văn hoá nghệ thuật của 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa, gồm: nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, múa Rom vong; múa Rô băm; hát dù kê; nhạc ngũ âm, múa lân; trình diễn áo dài, áo bà ba của người Kinh; trang phục truyền thống đồng bào Khmer, trang phục truyền thống của người Hoa.

Ngoài các hoạt động trên, tỉnh còn tổ chức Không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau. Qua đó, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống đặc trưng của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng sinh sống, gắn bó lâu đời trên địa bàn tỉnh. Lễ hội cũng giới thiệu nét đẹp gốm Nam bộ, một di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất phương Nam. Ngoài ra, còn tổ chức chương trình diễu hành, biểu diễn đường phố của các xã, phường; Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II-2026; Liên hoan múa và độc tấu, hòa tấu nhạc ngũ âm của người Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026; đua vỏ máy composite tỉnh Cà Mau mở rộng lần thứ IV-2026.

Đối với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II-2026, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, thông tin, có nhiều sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 23-11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên. Trọng tâm là tổ chức không gian trưng bày, triển lãm, thương mại ngành tôm. Qua đó, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thành tựu của ngành tôm Việt Nam và ngành tôm Cà Mau.

Một tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ đồng bào Khmer ở Cà Mau biểu diễn (ẢNH: TẤN THÁI)

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, tỉnh còn tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu và giao thương. Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 nhằm tập trung đánh giá tình hình phát triển ngành hàng tôm năm 2026; phân tích thực trạng sản xuất, chế biến, xuất khẩu và liên kết chuỗi giá trị; trao đổi, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành tôm; định hướng đến năm 2030 theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và hội nhập quốc tế, đồng thời quảng bá thương hiệu “Tôm Cà Mau”.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II-2026 không chỉ diễn ra trên địa bàn “sân nhà” mà gắn với sự kiện này, tỉnh Cà Mau còn tổ chức không gian quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch tại TPHCM. Liên quan đến hoạt động này, ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu, giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và các đơn vị tiêu thụ của 2 địa phương. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, ký kết hợp tác và từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, thu mua đến phân phối, tiêu thụ. Đồng thời, tổ chức không gian trải nghiệm ẩm thực đặc sản 2 địa phương.

Trong khi đó, trong chương trình Xin chào Cà Mau tại TP Hà Nội (gắn với sự kiện Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026), tỉnh Cà Mau tập trung tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá và mua bán các sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chế biến từ thủy sản và các đặc sản địa phương của Cà Mau. Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của tỉnh kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ với doanh nghiệp, hệ thống phân phối, nhà bán lẻ, người tiêu dùng tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Tổ chức cung cấp thông tin, giới thiệu chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp của tỉnh trao đổi, kết nối thông tin với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam và văn hóa, con người vùng đất Cà Mau. Hoạt động Festival Tôm Cà Mau lần thứ II-2026 là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của ngành tôm Cà Mau; thúc đẩy, kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nuôi tôm, nhà khoa học, nhà đầu tư, đối tác trong nước và quốc tế. Thông qua đó, tỉnh hướng đến thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng hiện đại, xanh, bền vững.

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