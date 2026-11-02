Thông tin kinh tế

Agribank Chi nhánh Vũng Tàu tổ chức bốc thăm trúng thưởng chương trình “Tích lũy gặp may - Rinh ngay xe xanh”

Ngày 31-10-2026, Agribank CN Vũng Tàu tổ chức Lễ bốc thăm trúng thưởng chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng “Tích lũy gặp may - Rinh ngay xe xanh”, khép lại chương trình khuyến mãi được triển khai từ ngày 6-7 đến 30-10-2026. Chi nhánh đã phát hành hết 70.000 phiếu dự thưởng.

Agribank Chi nhánh Vũng Tàu tổ chức bốc thăm trúng thưởng chương trình “Tích lũy gặp may - Rinh ngay xe xanh”

Sau gần 4 tháng triển khai, chương trình thu hút 2.838 khách hàng tham gia với 3.398 tài khoản tiết kiệm được mở mới. Tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 1.067 tỷ đồng, hoàn thành 213% kế hoạch. Trong tổng số 70.000 phiếu dự thưởng phát hành, có 69.831 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 99,76%, thể hiện sự chuẩn bị chặt chẽ và công tác tổ chức hiệu quả.

Lễ bốc thăm xác định chủ nhân của 116 giải thường với tổng giá trị hơn 440 triệu đồng, gồm 01 xe ô tô điện VinFast VF3 Plus, 01 xe máy điện VinFast Viper, 01 xe máy điện VinFast Evo Max cùng nhiều giải thưởng tiền mặt được chuyển trực tiếp vào tài khoản khách hàng.

Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định uy tín, sức hút của Agribank CN Vũng Tàu, đồng thời thể hiện cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mại thiết thực, góp phần lan toả lối sống xanh và phát triển bền vững.

NHƯ NGỌC

Từ khóa

VinFast Viper Hợp lệ Bắt thăm Tỷ đồng Xe ô tô Tài khoản Thưởng Khuyến mãi Triệu đồng Nguồn vốn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn