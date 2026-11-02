Agribank Chi nhánh Vũng Tàu tổ chức bốc thăm trúng thưởng chương trình “Tích lũy gặp may - Rinh ngay xe xanh”

Ngày 31-10-2026, Agribank CN Vũng Tàu tổ chức Lễ bốc thăm trúng thưởng chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng “Tích lũy gặp may - Rinh ngay xe xanh”, khép lại chương trình khuyến mãi được triển khai từ ngày 6-7 đến 30-10-2026. Chi nhánh đã phát hành hết 70.000 phiếu dự thưởng.

Sau gần 4 tháng triển khai, chương trình thu hút 2.838 khách hàng tham gia với 3.398 tài khoản tiết kiệm được mở mới. Tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 1.067 tỷ đồng, hoàn thành 213% kế hoạch. Trong tổng số 70.000 phiếu dự thưởng phát hành, có 69.831 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 99,76%, thể hiện sự chuẩn bị chặt chẽ và công tác tổ chức hiệu quả.

Lễ bốc thăm xác định chủ nhân của 116 giải thường với tổng giá trị hơn 440 triệu đồng, gồm 01 xe ô tô điện VinFast VF3 Plus, 01 xe máy điện VinFast Viper, 01 xe máy điện VinFast Evo Max cùng nhiều giải thưởng tiền mặt được chuyển trực tiếp vào tài khoản khách hàng.

Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định uy tín, sức hút của Agribank CN Vũng Tàu, đồng thời thể hiện cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mại thiết thực, góp phần lan toả lối sống xanh và phát triển bền vững.

NHƯ NGỌC