Nâng cao giá trị hạt muối, ổn định sinh kế cho diêm dân

Nghề làm muối ở vùng đất Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) có lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm, gắn với đời sống, sinh kế của nhiều thế hệ diêm dân vùng ven biển. Do nhiều nguyên nhân, thu nhập từ nghề muối còn thấp, đời sống diêm dân còn bấp bênh.

Diêm dân tỉnh Cà Mau trên đồng muối (ẢNH: THÁI TẤN)

Sản phẩm “Muối ăn Bạc Liêu” được cấp Chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vô thời hạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào năm 2013. Đến năm 2020, nghề làm muối của địa phương được Bộ VH-TT-DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua thống kê, vụ muối 2025-2026, trên địa bàn tỉnh Cà Mau sản xuất 1.554ha, sản lượng 40.885 tấn; trong đó, muối trải bạt 11.845 tấn, muối truyền thống 29.040 tấn, giá muối dao động 1.100-2.000 đồng/kg.

Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm muối. Hiện đã có một số sản phẩm chế biến như muối ớt, muối tôm, muối tiêu đã xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao nhận diện và giá trị thương hiệu. Dù vậy, qua khảo sát cho thấy, sản xuất muối vẫn chủ yếu theo phương pháp truyền thống (chiếm 85% diện tích), chất lượng sản phẩm chưa cao, công nghiệp chế biến và chế biến sâu phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Thu nhập từ nghề muối còn thấp, thiếu ổn định nên một bộ phận diêm dân, nhất là lao động trẻ, có xu hướng chuyển sang ngành nghề khác.

Trước thực tế trên, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch phát triển ngành muối trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến, xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị. Đồng thời, nâng cao thu nhập cho diêm dân, bảo tồn nghề muối truyền thống và gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, phù hợp với nguồn lực của địa phương.

Theo ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, để đạt mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, thủy lợi, cấp và thoát nước và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số; mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại; tín dụng và hỗ trợ vốn; tập trung phát triển các hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị; tiếp tục phát triển các sản phẩm muối đạt chứng nhận OCOP; khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý “Muối ăn Bạc Liêu” và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm muối ở Bạc Liêu. Đồng thời, bảo tồn nghề làm muối gắn với phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn làng nghề và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm muối. Xây dựng thí điểm các mô hình sản xuất muối gắn với du lịch trải nghiệm tại các xã Đông Hải, Long Điền, Vĩnh Hậu để thu hút khách du lịch, tạo thêm thu nhập ngoài sản xuất cho diêm dân.

THÁI TẤN