Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới và khai trương văn phòng tại Hà Nội

Công ty Daiichi Life Việt Nam vừa chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính TPHCM, đồng thời khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội tại tòa nhà BRG Diamond Park Plaza.

Hai sự kiện khởi đầu cho chiến dịch triển khai nhận diện thương hiệu mới trên toàn bộ mạng lưới văn phòng của Daiichi Life Việt Nam trên cả nước. Đây là một phần trong chiến lược đồng bộ hóa thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp “Cùng bạn, mở tương lai”, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thương hiệu trong việc đồng hành cùng người Việt xây dựng cuộc sống an tâm và tương lai vững chắc.

Trong 6 tháng đầu 2026, Daiichi Life Việt Nam vẫn duy trì kết quả kinh doanh khả quan, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 8.200 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt trên 84.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trong hơn 19 năm, Daiichi Life Việt Nam đóng góp hơn 95 tỷ thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

THÁI LÂM