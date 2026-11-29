Đều đặn mỗi ngày, GS-TS Nguyễn Đức Dân “chào ngày mới” bằng thói quen đọc báo. Trên bàn làm việc là những xấp Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Thanh Niên…, nhưng ông không đọc theo cách thông thường là nắm bắt thông tin thời sự, mà đọc báo cũng là làm việc. “Tôi sang tuổi 91 cách đây vừa đúng 2 tháng, mỗi ngày vẫn làm việc bình thường, vì nếu không làm việc sẽ buồn chán lắm!”, GS-TS Nguyễn Đức Dân mở đầu cuộc trò chuyện...

1. Năm 2002, GS-TS Nguyễn Đức Dân chính thức nghỉ hưu sau hơn 40 năm gắn bó với nghiệp nhà giáo. Nhưng tận đến lúc này, dường như chưa bao giờ ông thực sự nghỉ ngơi. Mỗi ngày trôi qua, ông cần mẫn và lặng lẽ làm việc. Suốt 24 năm trong quãng thời gian về hưu ấy, ông vẫn dạy đại học, cao học rồi hướng dẫn làm luận án tiến sĩ.

GS-TS Nguyễn Đức Dân. Ảnh: HỒ SƠN

Năm 2025, ông hướng dẫn 2 luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Thu và Nguyễn Thùy Nương. Đến nay, ông đã hướng dẫn thực hiện thành công 25 luận án tiến sĩ trong quãng thời gian mà đa phần mọi người xem là cần nghỉ ngơi sau thời gian dài cống hiến.

Trước khi trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ, GS-TS Nguyễn Đức Dân từng tốt nghiệp cử nhân ban Toán (khoa Toán - Lý, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), có thời gian là giáo viên dạy Toán tại Trường Bưởi (nay là Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội).

Trên hành trình ấy, luôn có những ngã rẽ bất ngờ và thú vị. Ông bảo, cuộc đời làm toán của mình kết thúc vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước với một số dấu ấn còn để lại: đồng tác giả của Sách hướng dẫn giảng dạy đại số lớp 6 và lớp 7 do NXB Giáo dục ấn hành năm 1965.

Từ năm 1963 đến năm 1966, ông được phân công phụ trách lớp “Bồi dưỡng Toán của Hà Nội” thi học sinh giỏi toàn miền Bắc. Nhiều học trò do ông bồi dưỡng đã trở thành các nhà Toán học có tiếng như: GS-TS Phan Quốc Khánh, GS-TS Đào Văn Lượng, GS-TS Nguyễn Bá Ân…

Dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của GS-TS Nguyễn Đức Dân có lẽ là sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ ở Ba Lan vào năm 1970, được phân công về giảng dạy ở khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Đứng trước một ngã rẽ đầy bất ngờ như vậy, GS-TS Nguyễn Đức Dân tự nhủ: “Đã là giáo viên khoa Ngữ văn thì phải trở thành người nghiên cứu tiếng Việt thực sự”. Ông bước vào ngành ngôn ngữ học với tâm thế của một người học toán chuyên sâu về logic đi vào nghiên cứu ngôn ngữ, trước hết là tiếng Việt, muốn tìm hiểu những điểm đặc sắc của tiếng Việt.

Ông kể, ban đầu ông thấy mình có một bất lợi khi không được theo học những tên tuổi lớn của ngành ngôn ngữ học Việt Nam như các thầy Lê Văn Lý, Hoàng Tuệ, Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Kim Thản, Trương Văn Chình... Dù vậy, ông nỗ lực tìm đọc hết các tác phẩm của họ.

Tuy nhiên, sau này ông lại nhận thấy đó cũng là một lợi thế, bởi ông không chịu ảnh hưởng hay áp lực phải đi theo trường phái của một nhà ngôn ngữ học lớn Việt Nam nào cả. Điều ông tâm đắc nhất là đã tự mình cố gắng tìm “những khoảng trống” lý thuyết tiếng Việt mà những nhà nghiên cứu tiền bối trong giới Việt ngữ học để lại.

“Tôi biết mình còn thiếu sót và có nhiều nhược điểm về phương diện ngôn ngữ học thuần túy. Cho nên, tôi chọn ngay khuynh hướng riêng: dùng lý thuyết thống kê để nghiên cứu ngôn ngữ. Khi đó, ở Việt Nam chưa có ai nghiên cứu theo hướng này, tôi đã có những thành công nhất định”, GS-TS Nguyễn Đức Dân chia sẻ.

2. Năm 1987, từ Hà Nội, GS-TS Nguyễn Đức Dân chuyển vào TPHCM sinh sống và giảng dạy tại Trường ĐH Tổng hợp TPHCM (nay là Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia TPHCM). Cũng năm này, ông nên duyên với PGS-TS Trần Thị Ngọc Lang, cũng là một chuyên gia về ngôn ngữ.

Bà là tác giả của những nghiên cứu đáng quý về tiếng Việt, nhất là những hiểu biết mới về sự phong phú, đa dạng của phương ngữ Nam bộ với các công trình như: Phương ngữ Nam bộ (NXB Khoa học xã hội, 1995); Một số vấn đề về phương ngữ xã hội (Chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 2005); Tiếng Việt phương Nam (NXB Trẻ, 2021)…

Gần 40 năm gắn bó với mảnh đất phương Nam cũng là chừng ấy thời gian GS-TS Nguyễn Đức Dân sống hạnh phúc bên người bạn đời có cùng chung niềm đam mê. Chỉ tiếc rằng, vào tháng 5 năm ngoái, PGS-TS Trần Thị Ngọc Lang qua đời.

Hơn 1 năm đã trôi qua, GS-TS Nguyễn Đức Dân bảo, gọi là nguôi ngoai thì rất vô cùng, nhưng ông vẫn tiếp tục sống với những kỷ niệm về bà. Năm 1992, ông và bà cùng nhau viết chung cuốn sách Câu sai và câu mơ hồ (NXB Giáo dục), bây giờ cuốn sách đó vẫn nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của ông, ngoài bìa có thêm một chữ viết tay “sửa”.

“Tôi đọc báo, bắt gặp những câu sai hay mơ hồ thì ghi chú lại để bổ sung cho dịp tái bản cuốn sách Câu sai và câu mơ hồ. Tái bản sách đứng tên chung với PGS-TS Trần Thị Ngọc Lang cũng là một cách để nhớ đến bà”, ông bày tỏ.

Những ngày cuối tuần, ông dành thời gian để tiếp đón những người bạn vong niên đến chơi nhà; còn thứ hai và thứ sáu, ông đón taxi đến Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Nhiêu Lộc chơi cờ tướng với các thành viên của Câu lạc bộ hưu trí.