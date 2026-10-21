Hà Nội: 2 nạn nhân ngộ độc khí clo nguy kịch, 1 ca tiên lượng xấu

Trong số 7 nạn nhân ngộ độc khí clo đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, có 2 trường hợp rất nặng. Một ca tổn thương phổi cấp, suy đa tạng, phải thở máy và lọc máu, tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Sáng 21-10, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đang tập trung điều trị 7 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí clo xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội). Trong đó, có 2 trường hợp rất nặng.

Trường hợp nguy kịch nhất là nam bệnh nhân 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu, tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất. Người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng ở thanh quản, khí quản, phế quản và suy đa tạng. Tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Một bệnh nhân ngộ độc khí clo đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NGUYÊN HÀ

Một trường hợp nặng khác là nam bệnh nhân 37 tuổi, cũng tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất, nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái. Người bệnh bị tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở cả hai mắt. Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, kết hợp điều trị chuyên khoa mắt nhằm hạn chế nguy cơ di chứng thị lực.

Ngoài ra, bệnh viện còn tiếp nhận 1 nam bệnh nhân 34 tuổi bị tổn thương phổi nặng, cần hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực.

Bình chứa hóa chất phát tán khí clo khiến nhiều người ngộ độc. Ảnh: BVCC

Một gia đình gồm vợ chồng và 2 con nhỏ sống gần hiện trường cũng phải nhập viện. Theo lời kể của người vợ, ngay sau tiếng nổ, không khí có màu vàng, kèm mùi hắc tràn vào nhà. Chỉ sau khoảng 1 phút phơi nhiễm, cả 4 thành viên đều xuất hiện triệu chứng tức ngực, khó thở và buồn nôn.

Trước đó, sáng 19-10, khí độc trong bình chứa hóa chất tại một cơ sở thu gom phế liệu ở khu vực Đình Tổ, xã Thượng Phúc, phát tán vào khu dân cư. Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận, cấp cứu và phân loại 42 trường hợp, đồng thời chuyển các bệnh nhân nặng đến cơ sở y tế chuyên sâu.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng cay mắt, ho, tức ngực, khó thở do nghi ngờ phơi nhiễm khí độc, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi; tuyệt đối không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế bình chứa hóa chất không rõ nguồn gốc, kể cả những bình tưởng như đã hết hóa chất, do vẫn có thể còn tồn dư chất độc hoặc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

NGỌC DUNG - NGUYÊN HÀ