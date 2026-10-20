Người mắc bệnh da liễu mạn tính cần chủ động phòng bệnh

Người mắc bệnh da liễu mạn tính, người cao tuổi và người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch cần được tư vấn tiêm chủng phù hợp để chủ động phòng bệnh truyền nhiễm.

Nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng bệnh. Ảnh: NGỌC DUNG

Sáng 20-10, Bệnh viện Da liễu Trung ương chính thức đưa phòng tiêm chủng vào hoạt động, nhằm kết hợp điều trị chuyên khoa với dự phòng bệnh tật, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.

PGS-TS-BS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, bệnh viện tiếp nhận số lượng lớn người bệnh mỗi ngày, trong đó có nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính như vảy nến, lupus ban đỏ hệ thống và các bệnh tự miễn khác cần theo dõi, điều trị lâu dài. Ở những người phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, nguy cơ nhiễm trùng có thể tăng. Vì vậy, điều trị cần đi đôi với dự phòng.

Theo PGS-TS Lê Hữu Doanh, việc đưa phòng tiêm chủng vào hoạt động giúp người bệnh được tư vấn, đánh giá nguy cơ và tiếp cận dịch vụ tiêm chủng ngay tại bệnh viện, thay vì phải tìm đến cơ sở khác. Bác sĩ chuyên khoa cũng có thể tư vấn cho người nhà bệnh nhân về các biện pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm phù hợp.

Bác sĩ tư vấn tiêm chủng cho người mắc bệnh mạn tính. Ảnh: NGỌC DUNG

Các chuyên gia cũng lưu ý người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính là những nhóm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khi sức đề kháng suy giảm.

BS Phương Quỳnh Hoa, Phó trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, người từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ mắc zona cao hơn do hệ miễn dịch suy giảm theo tuổi tác. Người mắc bệnh mạn tính hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch cũng có nguy cơ mắc bệnh, kể cả khi còn trẻ.

Zona xuất hiện khi virus gây bệnh thủy đậu tồn tại tiềm ẩn trong cơ thể tái hoạt động, gây phát ban mụn nước thường dọc theo đường đi của dây thần kinh. Bệnh có thể gây đau thần kinh kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Người từng mắc thủy đậu vẫn có thể mắc zona.

Theo BS Phương Quỳnh Hoa, vaccine giúp phòng ngừa zona hiệu quả. Người từng mắc bệnh cũng có thể được tư vấn tiêm phòng để giảm nguy cơ tái phát. Việc tiêm chủng cần căn cứ vào độ tuổi, tiền sử bệnh và tình trạng sức khỏe của từng người.

Ngoài ra, người cao tuổi và người có bệnh nền cũng cần lưu ý nguy cơ mắc cúm mùa, bệnh do phế cầu và các biến chứng liên quan. Đặc biệt, với người mắc bệnh da liễu phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, bác sĩ cần đánh giá và tư vấn tiêm chủng phù hợp trước khi bắt đầu điều trị, nhằm chủ động phòng ngừa nhiễm trùng và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

NGỌC DUNG