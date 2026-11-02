Khởi tố 16 bị can gây rối trên quốc lộ 1

Từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên ở TP Đồng Nai đã mang theo nhiều hung khí, đi xe máy dàn hàng ngang, truy đuổi người khác, đập phá xe máy và gây náo loạn trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Xuân Lộc.

Gây rối trên quốc lộ 1, nhóm thanh niên bị khởi tố. Ảnh: CA TPĐN

Ngày 2-11, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố 16 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra tại phường Xuân Lộc.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa H.T.Đ. (SN 2009, hiện ở phường Xuân Lộc) và V.V.H. (SN 2009, ngụ phường Bảo Vinh). Khoảng 1 giờ 30 ngày 1-7, H. rủ rê, lôi kéo khoảng 20 thanh thiếu niên ở các phường lân cận.

Nhóm này chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như dao rựa, dao tự chế, kiếm Nhật, tuýp sắt hàn lưỡi dao, ná cao su... rồi điều khiển xe máy đi tìm nhóm của Đ. để giải quyết mâu thuẫn.

Gây rối trên quốc lộ 1, nhóm thanh niên bị khởi tố. Ảnh: CA TPĐN cung cấp

Trên đường di chuyển, nhóm thanh thiếu niên chạy xe dàn hàng ngang, nẹt pô, la hét, giơ hung khí thị uy. Khi đến đoạn quốc lộ 1 qua khu phố Việt Kiều, phường Xuân Lộc, nhóm phát hiện N.K. (SN 2010) điều khiển xe máy chở N.T.K. (SN 2008) và G.B nên lập tức hô hoán, truy đuổi. Chiếc xe bị ngã, cả 3 người phải bỏ lại phương tiện, chạy bộ thoát thân.

Sau đó, V.V.H., N.T.V. và P.M.H. (cùng SN 2007, ngụ phường Hàng Gòn) dùng dao rựa, dao tự chế và tuýp sắt đập phá, làm hư hỏng chiếc xe máy. Cả nhóm tiếp tục tập trung tại cầu Thái Thiện trên quốc lộ 1.

Họ đeo mặt nạ, mang theo hung khí chạy quanh cầu, la hét, chửi bới và quay video đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm khiêu khích đối phương, gây mất an ninh trật tự.

Công an phường Xuân Lộc đã triển khai lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và vai trò của từng người liên quan.

Trong số 16 bị can bị khởi tố, có 6 bị can bị bắt tạm giam. 9 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Còn lại 1 bị can bị tạm giam trong một vụ án khác.

PHÚ NGÂN